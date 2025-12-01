快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

淨值逾400元的投信股票型基金增至兩檔 統一投信全包

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的高淨值基金。根據晨星統計至11月28日數據，投信股票型基金中，統一全天候基金以477.53元，再度突破歷史紀錄。

另外統一奔騰基金同步創高，以403.2元躋身淨值400元俱樂部。統一黑馬基金淨值也刷新歷史紀錄，達到335.14元。這三檔基金從成立時的淨值10元，至今已成長超過30、40倍。

統一投信建議，投資人做長期投資計劃時，可以從最熟悉的台股市場開始，並選擇長期淨值穩健向上的台股基金，追求超額報酬。台股一般型基金如統一全天候、統一黑馬基金，投資範圍涵蓋台股全產業，能夠靈活掌握產業輪動機會。若投資人偏好科技股的爆發力，可以利用台股科技型的統一奔騰基金，鎖定科技趨勢的強勁成長動能。

習慣在股市交易的投資人，可以透過主動統一台股增長ETF（00981A），布局台股長線多頭行情。統一00981A基金經理人陳釧瑤，同時操盤統一奔騰基金。統一00981A投資策略是從台股全產業中精選優質個股，以穩健成長的大型股為核心，搭配高潛力的中小型股，讓ETF投資人也有機會獲得超額報酬。

延伸閱讀

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

00981A半年績效贏0050約20幾％能取代？棒棒：一檔如基底、另像火箭機動型加速器

酸國民黨附和統一 徐國勇：不能上完廁所才去買衛生紙

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

相關新聞

Fed 降息加強投資人擁抱股市意願 境外股票基金 人氣旺

美國聯準會（Fed）營造資金寬鬆環境，全球主要股市大受鼓舞，風險資產價格震盪向上。資金流向顯示，國人布局境外基金時，廣泛...

美科技商品 定期定額買

美股第3季財報表現持續強勁。根據高盛統計，超過60%的S&P 500成分企業每股盈餘超乎市場預期，創下過去25年罕見佳績...

慢性病管理、罕病用藥、精準醫療等需求火熱 生技族群長線有看頭

全球股市今年來表現亮眼，多數主要市場屢創新高，不過進入11月後，指數高檔震盪加劇，使部分海外股票ETF績效同步拉回整理。...

國泰台灣科技龍頭 聚光

AI技術從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭的軍備競賽進入白熱化階段。近期市場焦點不再僅限於輝達的GPU，Google自...

債券商品 外資搶買

全球股市震盪，美國聯準會12月降息預期再升溫，FedWatch最新數據顯示，降息機率再回升到84.7%，外資上周買超ET...

美非投等債 吸引力十足

美國聯準會（Fed）12月降息機率升高。法人指出，美國經濟基本面具備韌性，企業違約率低，且Fed仍有降息機會，美國非投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。