美非投等債 吸引力十足

美國聯準會（Fed）12月降息機率升高。法人指出，美國經濟基本面具備韌性，企業違約率低，且Fed仍有降息機會，美國非投資等級債可望受惠於經濟成長，收益有吸引力，且能分散科技產業風險。

富蘭克林投顧分析，在各債券類別中，非投資等級債最能受惠於經濟成長。統計顯示，在過去30年，當美國經濟成長率高於1.8%時，美國非投資等級債平均年報酬率近8%，明顯優於美國投資等級債的4.9%、美國公債的3.5%。

統計也顯示，在經濟不衰退時，降息更有利於美國非投資等級債。統計過去四次Fed降息周期，在經濟沒有陷入經濟衰退的1995年與2019年，降息啟動後兩年，美國非投資等級債分別上漲24.9%、15.2%，明顯優於投資級債的13.7%與9.6%。本波自Fed於2024年9月降息以來，美國非投等債已上漲8%，遠高於投等債的3.9%。

此外，富蘭克林投顧表示，美股近三年的走勢強勁，也帶動美國非投資等級債表現，兩者相關係數高達0.81。不過，美國非投資等級債的產業分布中，科技產業比重不到一成，與美股差異大，因此與科技股相關性並不高。

因此，投資人可藉由美國非投資等級債參與美國經濟榮景，同時可減輕過度集中於科技股的風險。