全球市場觀測站／投等債 進場時機到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會官員陸續發聲挺降息，市場對於下周聯準會利率會議降息1碼的預期已突破八成，投資人對於資金寬鬆的期待反映在風險性資產的回溫上，上周全球股債市多呈上漲格局。

野村投信表示，近期金融市場較為波動，主要受到對聯準會的降息預期影響。根據最新經濟數據，美國11月消費者信心指數驟降至88.7，9月零售銷售月增0.2%亦低於預期，強化市場對聯準會提前降息的預期。

此外，市場傳言指出白宮經濟委員會主任哈塞特有望成為下任聯準會主席，市場預期明年大幅降息機率攀升，10年期美債殖利率跌破4%，來到近一個月新低。

由於美債殖利率大幅走低，利率敏感度較高的投資級債券上周表現相對突出。野村投信指出，川普的關稅政策對於通膨的影響較市場原先預期低，耶魯大學預算實驗室評估美國有效關稅：考慮進口替代為17%，不考慮進口替代為18%，且因勞動市場趨於疲軟，企業轉嫁關稅需謹慎，預期通膨不至於大幅上揚，有利聯準會持續降息，去年公債殖利率彈升的劇情應不會重演。

由於聯準會至2026年仍有繼續降息空間，美債殖利率有機會再度下行。根據2018年11月至2019年3月、以及2023年10月至2024年9月兩次美債殖利率大幅下滑期間的經驗，美國投資級債累積報酬優於中天期美公債，遠高於短天期美國公債，因此，現階段相當適合進場布局投資級公司債。

美國公債 降息 聯準會

