慢性病管理、罕病用藥、精準醫療等需求火熱 生技族群長線有看頭

全球股市今年來表現亮眼，多數主要市場屢創新高，不過進入11月後，指數高檔震盪加劇，使部分海外股票ETF績效同步拉回整理。然而，仍可見到逆勢突圍亮點族群，包括生技、日本、越南等產業與市場，其中生技產業的長線動能更具備策略性投資價值，建議投資人可透過生技相關ETF把握布局契機。

富邦基因免疫生技ETF（00897）經理人陳婉寧表示，全球生技產業具備高度結構性需求，包括癌症治療、高齡社會帶動的慢性病管理、罕見疾病用藥以及精準醫療等領域，皆展現持續擴張的長線趨勢。

進入11月後，科技股擁擠交易擔憂下，估值偏低且獲利穩健的醫療製藥族群重獲市場關注。

隨著關稅議題降溫，降息預期提升，行業政策不確定性下降，創新藥審批加速，讓腫瘤治療、免疫醫療與罕見疾病再度成為市場聚焦中心。

00897為國內首檔專注免疫醫療生技ETF，看準生物科技平台持續創新，以及癌症相關治療市場的龐大成長空間，網羅具代表性的全球醫療製藥龍頭與生技創新企業，協助投資人一次掌握未來醫療的關鍵推動力。

生技產業的一大特色是併購驅動與事件行情明顯，無論是臨床試驗數據亮眼、FDA加速審核，或大型藥廠啟動併購計畫，皆可能帶動相關企業股價大幅波動並吸引資金追捧。生技ETF能夠聚焦創新醫藥題材，同時透過成分股分散風險，讓投資人不必押注單一公司，即可參與產業創新突破、臨床進展與政策支持所帶來的雙重成長動能。

新光全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，11月以來NBI及MSCI世界醫療指數雙雙上漲，顯示11月全球醫療類股迎來重大股價催化劑，包括美國政府與禮來、諾和諾德達成最新GLP-1協議，因過去市場最擔心GLP-1大幅降價，政府正式給出減重藥的價格路徑後，市場疑慮大幅下降。

另外，先前困擾醫藥政策的MFN（最惠國）藥價風險，已快速淡化；FDA加速修訂罕見疾病治療的快速通道與審批政策，也開始幫助小型生技公司降低臨床試驗與審批障礙，有效改善整體生技醫療產業明年前景、並提振市場投資人信心。