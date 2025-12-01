快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市震盪，美國聯準會12月降息預期再升溫，FedWatch最新數據顯示，降息機率再回升到84.7%，外資上周買超ETF集中在息收型產品，買超前15強中，有十檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等。

外資上周買超前五強依序為：群益ESG投等債20+（00937B）、復華富時不動產、第一金優選非投債、國泰20年美債及元大美債20年，前四名買超張數都在4萬張以上，反應外資法人提前卡位降息行情，同時也在股市行情波動加大之際，加碼收益型、低波動資產配置。

第一金優選非投債ETF經理心王心妤說明，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上美國聯準會新主席人選可望出爐，令市場對美國12月降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現，投資人宜提前卡位降息行情。

受到全球金融市場震盪加劇，各界觀望聯準會主席人選，加上聯準會委員近期偏鴿派談論等，使得近期外資在ETF部位的調節上，偏向穩健型資產。

