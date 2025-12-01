美科技商品 定期定額買

美股第3季財報表現持續強勁。根據高盛統計，超過60%的S&P 500成分企業每股盈餘超乎市場預期，創下過去25年罕見佳績。第3季每股稅後純益（EPS）年增率達13%，高於第2季的11%，顯示企業獲利動能穩健。

法人指出，儘管第3季面臨川普關稅衝擊，企業透過供應鏈管理、調升售價及縮減成本等策略因應，使財報維持亮眼表現。受惠於財報優異與經濟前景改善，市場同步調升S&P 500指數今明兩年每股盈餘預估，並上調本益比區間。投資人可定期定額布局美國科技基金，以掌握長期結構性成長契機。

從各板塊獲利表現來看，資訊科技企業超乎預期比例高達79%，居所有板塊之冠；醫療保健、必需消費品、金融及工業等族群，也有超過70%的企業表現優於市場預期。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，科技巨頭以長期資本支出推動生態自我強化，AI投資建立在真實需求與可回收現金流之上，形成具韌性的結構性成長，而非短期泡沫。第3季科技巨頭財報受新一輪運算需求推動，從半導體到雲端及軟體供應商業績全面加速，預期未來幾季科技板塊獲利將維持雙位數增長。

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈指出，在AI帶動下，美股企業財報繳出亮眼成績，從趨勢來看，AI多頭循環未結束，近期修正並非代表AI趨勢反轉，大摩預估AI將在2028年帶來1.1兆美元收入機會，顯示AI需求依然保持穩健。

此外，12月起Fed縮表退場，未來隨著降息發酵，以及放鬆政府監管，均有利市場資金活絡與利息壓力減輕。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，AI即將走上一條非常令人興奮且大規模增加創新的道路上，即將出現爆炸式成長。再者，今年科技股獲利增速是美股S&P 500指數的二倍，有望延續至未來幾年，這使評價水準仍合理。