Fed 降息加強投資人擁抱股市意願 境外股票基金 人氣旺

美國聯準會（Fed）營造資金寬鬆環境，全球主要股市大受鼓舞，風險資產價格震盪向上。資金流向顯示，國人布局境外基金時，廣泛布局各類股票基金，涵蓋美股、亞股、日股、科技、乾淨能源等。

Fed在9月及10月連續降息，投資人擁抱股市的意願更強。境外基金觀測站統計，國人10月最愛的十檔境外基金中，高達七檔為純股票基金，涵蓋美股、全球、亞股、日股等。至於其餘三檔基金，則包括兩檔純債券基金及一檔股債平衡基金。

10月銷售冠軍仍是富達全球優質債券基金，單月進帳逾72億元，大幅領先其他基金。這檔基金是今年來境外基金銷售冠軍，月月享有淨流入，累計國人今年來已投入670億元，持有金額擴大到867億元，已接近基金的七成。

富達全球優質債券基金的平均信用評級為BBB，平均存續期間為4.2年，目前以銀行與證券債占21.3%最多，其次是非核心消費債占12.1%、類主權及機構債占9.6%；國別以美債占19.7%最多，其次是德國債的10.2%、英國債的10%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.12至6.25%。

景順環球消費趨勢基金為10月銷售亞軍，單月吸金52億元。

這檔基金在第3季為淨流出，到第4季初立刻成為人氣亞軍，顯示投資人看好第4季的消費旺季行情。這檔基金的產業分布以軟體股占19.9%最多，其次則是綜合零售股的14.9%、酒店餐館與休閒股的12.8%；國別以美國占73.8%最多，其次是荷蘭的9.9%、還有加拿大的3.6%。

施羅德新興亞洲基金10月吸金49.4億元，為單月銷售季軍。這檔基金很早引進台灣，目前以資訊科技股占31%最多，其次是非核心消費股的15.6%、金融股的13.4%、通訊服務股的10.7%；市場別以中國大陸占38.6%最多，其次是台灣的21%、印度的15.3%、南韓的14.9%；前三大持股為台積電、三星電子、騰訊。

10月最暢銷的第四到十名境外基金依次為摩根多重收益基金、摩根美國科技基金、法巴乾淨能源股票基金、聯博美國成長基金、聯博國際科技基金、野村日本策略價值基金、路博邁NB策略收益基金，單月吸金金額介於29.6至39.2億元。