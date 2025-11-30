快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

抓不住美股節奏？法人：指數策略搭智能機制 輕鬆參與成長紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管AI泡沫疑慮、降息預期反覆問題尚未消弭，美國股市在劇烈震盪後連續4日迎來反彈，其中科技股的彈勢最為凌厲。「鉅亨買基金」表示，美股短期除了有傳統聖誕行情，長期更將受惠AI推動企業獲利與生產力進步的結構力量，美股已是不可或缺的配置。若不想承受追高風險，不妨以美股相關指數基金布局，再搭配「鉅亨超底王」逢低自動加碼機制，就算不盯盤也能參與美股長期紅利。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，過去科技泡沫是「故事多、獲利少」，但這次AI浪潮本質不同：它同時補上勞動力缺口、重塑GDP結構並提升企業獲利，且已全面滲透零售、金融、醫療等產業。AI帶來的生產力紅利具「長期、可累積、可量化」特性，正成為全球經濟的底層動能，而非泡沫跡象。隨著AI與機器人推動自動化，產業將出現新的「隱形成長曲線」。多項研究指出，AI爆發期落在未來5至10年，企業獲利與全球GDP都有望迎來下一波上升循環。

根據「鉅亨買基金」統計，過去數十年，美股雖歷經1987全球股災、2000 網路泡沫、2008金融海嘯與2020疫情衝擊，但每次回檔後皆再創新高。張榮仁指出，美股之所以具備高度韌性，核心在於持續不斷的創新力：自1980年個人電腦革命起，標普500指數累計上漲259%；1990年網際網路浪潮推升515%；2009年智慧手機再大漲739%；2022年起的AI革命更推升82%。每一次創新都提升企業獲利與指數價值，使「標普500指數」成為全球最具代表性的長期成長資產。

在這樣的長期結構性趨勢下，若想有效參與美股，張榮仁建議採用指數型基金。其中，「標普500指數」代表美國500大企業，是最能反映美國經濟與企業獲利的基礎指標；「那斯達克100指數」則聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，是最貼近科技與AI成長動能的指標。兩大指數都採「汰弱留強」機制，能隨市場變化自動篩選具競爭力的企業，是長期投資美股最有效率的方式。

在指數化基礎上，若希望進一步提升投資效率，張榮仁建議可搭配「鉅亨超底王」機制。透過「跌越深、加碼越多」的自動化策略，在震盪中有效降低成本、加速累積部位。以波動較大的那斯達克100指數為例，回測顯示過去30年定期定額報酬率約1,289%；若搭配鉅亨超底王則提升至1,532%，多出近250個百分點。對看好科技長期成長、能承受短期波動的投資人而言，震盪反而是創造報酬的重要契機。

美股

延伸閱讀

績效獎金未算入退休金…台水4員工追討230萬 法官駁回

吃孔劉紅利兩年效應遞減 梁赫群密切關注：他若不紅最慘的人是我

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

相關新聞

台股商品11強 今年賺五成

2025年進入最後一個月，雖然台股11月月線終止連六紅，但今年以來加權報酬指數漲幅來到23.32%，更有11檔投資台股的...

高股息標的 人氣不墜

ETF大行其道，截至10月底，由投信發行的投資台股的相關商品資產管理規模前十大，全由ETF包辦，其中，國泰台灣科技龍頭（...

基金特蒐／新興股基金 重拾「升」機

新興市場今年以來充滿挑戰與機會，由於美國總統川普的對等關稅政策，衝擊新興市場股市，所幸各國陸續與美國達成協議，以及美中雙...

日本政策組合拳推升中長期經濟成長動能 聯邦投信：看好日本多重資產未來表現

日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化 2026 年後日本經濟的中期成長動能，並提升相關產業與股市基本面。 投信法人表示，日本經濟產業省擬於2

亞股基金 勝率傲人

時序將進入12月，統計近十年全球主要股市在12月平均表現，整體來看漲多跌少，以亞洲股市表現相對突出，除台股表現看好以外，...

歐債商品 甜蜜點浮現

歐洲債券市場今（2025）年出現令人驚艷的復甦韌性。受惠歐洲中央銀行（ECB）降息，以及通膨壓力緩解，市場氣氛明顯回溫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。