群益投顧：AI與降息預期為金融市場主旋律 機會與風險並存

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布12月財富管理月報指出，AI投資浪潮與主要央行的降息預期，正同時形塑2025–2026年全球金融市場的主旋律。AI 帶動的資本支出、算力需求與資料中心投資，使科技與半導體產業成為全球景氣的核心動能；同時，若通膨逐步趨緩，主要央行啟動降息，將直接影響全球股市評價與債券市場利率。這兩股力量在短期內可能形成「科技資本支出旺盛 × 低利率預期」的正循環，但也伴隨結構性風險。

全球股市圍繞利多因素與風險並存。首先，AI 帶動的結構成長 AI 推動的算力需求與資料中心建設，使全球科技股具備中期支撐力。從晶片、伺服器、散熱、PCB 到雲端業者，相關供應鏈受惠程度最高，台灣地區因半導體優勢更具系統性利多。其次，降息降低折現率、刺激估值 若美國通膨繼續下降，降息啟動將降低企業資金成本，同時使科技與成長股的折現率下降，對高估值板塊形成支撐。

加上美元可能轉弱，新興市場（特別是亞洲）有機會吸引新增資金流入。但是風險部分，AI 估值泡沫與降息落空 但AI長期成效仍具不確定性，若市場對 AI 盈利化速度失望，科技股易出現修正。此外，若通膨更黏著、Fed 降息不如預期，股市可能重演「高估值＋流動性緊縮」的雙重壓力。

另一方面，降息預期推升債價，但仍需警戒。一般情況下，降息預期會使短端利率先行下降，長期利率也逐步回落。但風險在於通膨韌性＋財政赤字壓力，且若降息時點若延後，也會造成債市行情投機性增強、波動放大。

在整體策略上，今年第4季全球股市將維持「高波動、區間震盪」的格局。投資人宜保持適度的風險控管，同時關注政策面與產業面的正面變化。建議可優先關注具有中長期成長潛力的主題，如人工智慧、生技醫療、再生能源與數位轉型等領域，同時適度配置防禦性資產，以降低市場波動帶來的影響。

群益投顧表示，全球股市雖受眾多因素牽動，但在政策逐步轉向寬鬆、企業基本面穩健與科技創新持續推動下，仍存在結構性成長機會。面對未來的不確定性，保持靈活的資產配置策略，並聚焦於具備長期競爭力的標的，將是投資人穿越市場風雨、穩健前行的關鍵。

