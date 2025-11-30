台中銀投信：文創及通訊股十年漲逾12% 低軌衛星、遊戲股成黑馬

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上市/櫃各主要類股近十年平均表現。(資料來源 : 臺灣證券交易、證券櫃檯買賣中心)
今(2025)年11月以來科技股不時震盪，市場思考科技巨頭AI投入何時獲得相應回報，轉而注目資本支出已漸獲回饋的產業，例如低軌衛星、遊戲以及電子紙等台股供應鏈，這些類股十年平均漲幅逾12%更勝大盤。

台股近月受AI疑慮消息面影響，反倒凸顯其它類股投資價值，據證交所、櫃買中心統計主要類股近十年平均表現（統計期間2015年12月~2024年12月），發現低軌衛星、遊戲以及電子紙族群對應類股，十年平均表現分別為11.29%、12.65%及13.09%，均優於加權指數漲幅僅10.97%，提供投資人AI族群以外的台股配置不錯選擇。

投信基金當中，台中銀數位時代基金布局文創及通信網路業，此外，兆豐國民基金、台新主流基金也部分投資通信網路業。對於台股展望，台中銀投信台股研究團隊指出，據FedWatch11月27日預期Fed次月利率會議降息1碼機率達86.9%，有利12月台股資金行情，投資配置上，國內遊戲娛樂大廠早年投入資本支出研發，目前陸續取得東南亞及歐美授權，估明(2026)年成長動能強勁，此外，提前看見太空科科技趨勢，各大衛星營運商發射數量高速成長，使低軌衛星族群超前部屬擴充產能，估明(2026)年衛星台鏈進入加速出貨期，業績回報指日可待。

