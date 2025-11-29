基金特蒐／新興股基金 重拾「升」機

新興市場今年以來充滿挑戰與機會，由於美國總統川普的對等關稅政策，衝擊新興市場股市，所幸各國陸續與美國達成協議，以及美中雙方處貿易休戰，新興股市得以恢復上漲走勢，帶動全球新興市場股票基金表現。

以MSCI新興市場指數觀察，今年美元計價漲幅高達30.7%，遠高於美股S&P 500的17.1%，與道瓊歐洲600指數的17.0%。主因包括美國政策的高度不確定性，以及「美國例外論」的弱化，進一步促使部分原本集中於美國的資金，轉向亞洲等新興市場，挹注多數新興股市今年來的強勁表現。

不過在國內核備的36檔全球新興市場股票型基金中，僅13檔績效超越指數，顯示行情快速輪動。其中表現亮眼的富蘭克林坦伯頓新興國家基金，今年原幣計價上漲39.6%，換算台幣漲幅33.4%，且過去一年、二年、三年的績效皆名列同類型基金前段班。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾。 富蘭克林證券投顧／提供

富坦新興國家基金因掌握AI題材在亞洲市場的軟硬體贏家，包括南韓、台灣的半導體製造商，以及因DeepSeek帶動的中國AI應用熱潮，相關持股對績效有顯著貢獻。其中做為輝達重要合作夥伴、在HBM領域技術最為領先，今年以來漲幅逾兩倍的南韓半導體大廠SK海力士，基金即有相當比重的布局，也是挹注基金績效的重要持股。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾強調，過去30年來，新興市場經歷多次結構改革，尤其是亞洲金融危機後，資金來源更加多元，不再只依賴美元。新興市場的通膨控制甚至優於成熟國家，部分原因是俄烏戰爭導致歐洲通膨飆升，且供應鏈彈性不足，貨幣政策更為穩健，新興市場利率普遍高於成熟國家，未來仍有較大降息空間。

如今新興市場指數成分股已不再是20年前以房地產、銀行、原物料為主，而是以創新與成長為核心，且內需經濟更為多元，不再過度依賴出口，彼此間貿易增加，與美國、歐洲的依賴減少。

伽坦．賽加爾分析，新興市場的公司治理近年來有顯著的進步，過去五年，透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，公司治理的提升與對股東價值的重視，已經產生實質影響，並反映在市場表現上。

現階段最看好「未來性產業」，包含AI、半導體、數位化、綠能、潔淨能源、電動車、電池技術等，這些領域成長潛力龐大，亞洲與新興市場在這些產業中占有重要地位。

所有企業都必須投資AI，需要大量資源與實驗，大公司有優勢，小公司較難跟上，未來大型企業與小型企業的差距會擴大，評價水準差距也會拉大，目前已在美國看到AI提升效率與獲利的案例，未來會更普遍。

操作心法

伽坦．賽加爾表示，找尋具有可持續性獲利能力，但股價遭低估的公司，買進長期持有五年或以上期間。實地拜訪公司與實際制定決策的管理階層交流，是公司研究相當重要的一部分。投資主要是針對經營決策者創造獲利能力的判斷，而非僅僅是財務報表上數據優劣的評估。（何佩儒）

投資小叮嚀

●新興市場擁有多元投資機會

新興市場範圍廣大而各國經濟情勢各異，因此不應將新興市場視為一個相同的群體，部分國家擁有充沛內需內需動能、部分擁有高階技術的新興市場企業，則有更多的全球產業發展循環參與空間，創造多元的投資機會。

●短線震盪為加碼機會

若只想要在風險移除後才進場買股票，通常股票評價水準偏高，在不確定環境下、股價受壓抑時，是買進股票的良機。（何佩儒）