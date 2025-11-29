聽新聞
高股息標的 人氣不墜

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF大行其道，截至10月底，由投信發行的投資台股的相關商品資產管理規模前十大，全由ETF包辦，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）和元大台灣50今年來的漲勢最搶眼，雙雙漲逾三成，表現贏過加權報酬指數。

進一步檢視規模前十大台股標的，以類型來細分，高股息主題仍占多數，一共有七檔，兩檔一般市場指數型，科技主題型則是有一檔。

根據CMoney統計，截至11月28日，從市價含息表現來看，受惠於AI行情，與AI高度相關的國泰台灣科技龍頭漲31.9%最強，接下來是布局同樣布局台灣前50大上市股的元大台灣50漲30.09%、富邦台50也有29.3%。

至於七檔高股息表現依序為元大高股息9.8%、大華優利高填息30漲6.38%、元大台灣價值高息2.99%、復華台灣科技優息2.54%、國泰永續高股息2.01%、元大台灣高息低波0.84%、群益台灣精選高息0.33%。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇指出，國泰台灣科技龍頭涵蓋半導體、電子零組件、電腦以及周邊設備等關鍵科技供應鏈，成分股則是包含台積電、鴻海、聯發科、台達電、台光電以及奇鋐等，AI相關類股達95.51%。

國泰投信ETF研究團隊指出，根據經濟部的統計，10月外銷訂單數據為693.7億美元，年增25.1%，累計今年前十月與去年相比，年增22.6%，延續雙位數高成長，整體而言，外銷市場仍屬強勁，展望未來，雖然不可避免國際貿易政策、地緣政治因素，持續干擾經貿成長，但AI、高效運算以及雲端資料服務等需求快速擴張，有望帶動半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，外銷接單有機會再迎接一波成長，盤勢動盪時反而是中長線投資人低檔承接的布局點。

高股息 國泰 元大

