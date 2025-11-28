快訊

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

富達：2026年風險資產有戲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2025年以來，雖然有川普關稅政策不時干擾，但全球風險資產仍交出亮麗成績單。展望2026年，富達國際指出，科技驅動成長動能，加上多數市場的政策支持，風險資產仍可望續航，可注意美國及科技股以外的投資機會。

富達國際全球多重資產投資主管奎夫（Matthew Quaife）表示，2026年仍有許多正面驅動因素，但全球正走向分化。區域分化將使美元進一步的走弱，尤其在聯準會（Fed）獨立性爭論升溫時。

此外，奎夫預期2026年地緣政治波動仍無可避免，黃金應能提供一定防禦力。歐元也具吸引力，特別是在Fed降息幅度可能超出預期，以及德國財政寬鬆與國防支出增加的背景下。

奎夫指出，投資人應重新思考持有美元資產的風險。考量美股在全球股市的權重，也需審視現有資產配置，是否能在美元承壓的環境發揮作用。

被動式平衡型ETF 三優勢

