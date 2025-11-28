兆豐台美動能12月募集

兆豐投信昨（27）日宣布，將於12月8~11日募集平衡兆豐台美動能（00982T），發行價10元，半年配息，為全台首檔引入技術分析決策的動態平衡ETF，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型ETF股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退可守的資產配置2.0方案。

兆豐投信指出，00982T追蹤由臺灣指數公司與彭博指數公司共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，這是全台首見用200日均線做多空判讀、智慧調節攻守權重之產品。目前市場上的平衡型ETF多為靜態配置（如固定股七債三），容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。

00982T透過台灣科技股+美國公債強強聯手，結合全球兩大強勢資產，擴大獲利機率並壓縮虧損機率。在資產標的選擇上，股票端鎖定具備高成長動能的台灣前瞻科技產業，精準參與人工智慧（AI）供應鏈與半導體趨勢，目前有30檔；債券端則配置美國長天期公債，利用與股市的低相關性，提供避險效果。

兆豐投信指出，根據台美動能多資產平衡指數規則，00982T具備情境動態調整機制，解決投資人最頭痛的擇時難題。在積極情境（多頭衝刺）時，偵測到市場動能強勁，股票部位自動拉高至 80%，債券降至20%，全力捕捉上漲紅利。這也是目前市場情境。

如果在穩健／特殊情境（震盪盤整）時，趨勢減緩或出現乖離過大（超漲／超跌）訊號時，股債比率自動調整為50%：50%，降低波動風險。至於保守情境（空頭防禦）時，偵測到空頭訊號，迅速將債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產保護傘功能。

兆豐投信強調，戰術性資產配置過去通常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時。如今透過00982T，一般投資人也能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略，並且享有四大優勢，也就是風險分散、進退有據、紀律執行、門檻極低。