科技型商品 紅光滿面

科技長線趨勢明確，帶動科技型ETF近月績效亮眼。統計顯示，近三個月台股ETF績效前十強中，科技ETF表現最為突出。法人指出，科技族群明年獲利成長性佳、評價仍在合理區間，可透過科技型ETF分批布局，掌握下半年至2026年科技獲利回升所帶來的行情契機。

在降息預期發酵帶動科技板塊情緒回溫下，台股ETF表現同步亮眼。截至27日，台股ETF近一季報酬率排名前十名均突破16%，前五名更逾19%至20%，包括：台新臺灣IC設計、新光臺灣半導體30、野村臺灣新科技50、主動統一台股增長、富邦科技，表現亮眼。

台新臺灣IC設計動能ETF（00947）研究團隊表示，根據IDC預測，亞太IC設計業者運用多元，包含Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC等必要晶片需求大爆發；其中ASIC需求因AI運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製空間，加上台灣IC設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能爭取到國際間更多合作機會。

值得注意的是，11月資金明顯回流台股科技族群，富邦科技已於26日完成「1拆7」後，以親民價位重新掛牌，吸引市場關注。

富邦科技經理人洪珮甄指出，全球科技市場在2025年底出現成長轉折，AI伺服器、邊緣運算、HPC、高速傳輸等需求同步走強，帶動國際科技巨頭擴大資本支出。台灣身為全球科技供應鏈核心，包括台積電、AI伺服器鏈與IC設計族群於11月均展現顯著資金回流動能，成為0052後續行情的重要支撐。

展望後市，野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，晶圓代工、伺服器 ODM、散熱、電源管理、網通等產業，皆在本輪AI浪潮中受惠，凸顯研發對創新的重要性。

專業機構報告顯示，全球企業研發支出2023年達1.2兆美元，AI成為核心驅動力，輝達（NVIDIA）、Alphabet、Microsoft 等持續加碼AI晶片與雲端技術研發。半導體市場因AI需求急速升溫，2025年全球晶片銷售預估達6,970億美元，AI加速器晶片市場規模有望在2028年突破5,000億美元。