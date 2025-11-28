快訊

四檔TISA基金 有魅力

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）今年中推出後，因享有免手續費及超低管理費等優勢，成為長線投資人新寵。根據統計，TISA上路不到半年，包括統一台灣動力基金、凱基台灣精五門基金、統一大滿貫基金、PGIM保德信中小型股基金四檔，自7月以來衝出逾四成的報酬率，表現亮眼。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋指出，近來市場擔憂AI泡沫，台股出現漲多獲利賣壓，但長線來看，仍有機會在震盪整理後止穩，對長線投資人來說， 拉回反而會是加碼布局的良機。

張哲瑋表示，就算美國聯準會（Fed）12月不降息，在就業市場風險猶存的情況下，推估2026年仍會處於降息循環中。同時，相較於網路泡沫時期，企業因過度投資引發現金流危機；觀察目前AI巨頭的資本支出規模，並未達到泡沫的標準。在輝達（NVIDIA）財報亮眼，及Google新AI模型表現優異下，未來投資重點仍將著重在AI相關供應鏈上，包括散熱、高壓直流電（HVDC）、客製化ASIC晶片等。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，在AI與高效能運算（HPC）需求持續推動下，台灣電子零組件出口表現強勁，台股AI供應鏈明年的獲利有望持續獲得上調，為AI相關族群提供上漲動能。

TISA級別基金千元即可入手，適合做為投資人掌握台股成長的敲門磚。結合長線多方優勢，以台股市場為主要投資範圍的TISA級別基金，值得投資人留意。

投資類別方面，投信法人認為，投資人對於AI公司的高估值產生疑慮，擔憂部分AI公司的變現速度，無法支撐背後高財務槓桿的擴張模式。現階段投資人正謹慎評估美國AI公司的泡沫風險，但台股的AI供應鏈具有高獲利能見度，且估值水準相對較低的優勢，在AI伺服器2026年需求維持緊俏的展望下，仍具上揚動能。

統一投信表示，隨著市場焦點轉向企業2026年營運展望，看好半導體（包括半導體廠務及IC設計)、AI供應鏈（包括組裝與散熱），高殖利率成長股；傳產著墨低基期、營運轉佳及金融類股等。

