時序將進入12月，統計近十年全球主要股市在12月平均表現，整體來看漲多跌少，以亞洲股市表現相對突出，除台股表現看好以外，又以東協、印度等表現亮眼，法人建議，可伺機布局相關基金，掌握後續波段漲幅。

觀察過去十年平均漲幅前十名的股市，亞股便占據七席。前三名分別為印尼、馬來西亞、台灣，而香港、印度、菲律賓等也有不錯的表現，表現居前的印尼、馬來西亞勝率達九成、台灣亦高達八成，值得投資人多加關注。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從印度的經濟表現來看，近期包括汽機車銷售量、銀行貸款、發電量及高速公路通行費等經濟指標皆出現改善，顯示政策利多反應到經濟面，因此看法相對樂觀。此外，寬鬆的貨幣環境與政策刺激也有利於印度經濟活動，美印貿易協議也在近期取得進展，不確定性可望降低，有助支持印度股市表現延續。

群益東協成長基金經理人張諺祺指出，近期東協經濟數據表現大致平穩，在全球AI需求強勁下，電子業與製造業因而受惠，也帶動新加坡經濟成長預估值獲得上調。後續來看，東協五國各擁利多與需留意的面向，地區而言現階段以新加坡、印尼相對看好，新加坡主要受益於政策加持，馬來西亞則基於匯率持穩，央行放寬國內流動性等，相關類股表現可持續關注。

摩根資產管理表示，東協經濟體的關稅稅率則相對溫和，介乎印尼的22.3%至新加坡的4.5%不等。上月宣布的貿易協議也提振投資者信心，這體現於MSCI東協指數年初至今的表現，以美元計價的報酬達11.2%，高於2024年的6.9%報酬，不過投資者也必須注意各經濟體年初至今美元計價報酬是存在鉅額落差。

摩根資產管理補充，與其他亞洲地區相比，東協市場的估值，周期性與結構性支持因素，進一步鞏固投資者尋求再平衡與分散投資組合。然而，由於美國貿易政策的潛在變動，可能導致外部短期前景偏向審慎，在部署東協股票時應採取主動策略。