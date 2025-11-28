歐債商品 甜蜜點浮現

歐洲債券市場今(2025)年出現令人驚艷的復甦韌性。受惠歐洲中央銀行（ECB）降息，以及通膨壓力緩解，市場氣氛明顯回溫，歐洲國家主權債與企業債再度成為投資焦點。法人表示，這趨勢對主權債市場有利，即使是過去利差較大的周邊國家如義大利、西班牙及法國等，今年也實現正收益。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，美國大而美法案將令債務負擔更加重、經濟成長正在放緩，降息延續，全球資產配置開始轉向美國以外的市場。法國巴黎銀行財富管理看好歐元區與英國政府債券，預期12個月內德債10年期殖利率為2.5%。公司債偏好歐洲投資等級信用債，尤其是金融債，該類別債券的高殖利率與穩健的財務體質有助表現。另外，對英國投資級公司債的看法也轉為正面，該類別債券的平均殖利率達5.5%，具吸引力。

義大利資產管理巨擘–歐義銳榮債券策略主管維爾加洛（Silvio Vergallo）指出，由於歐元區國家財政狀況不一，投資人除看國家信譽，還高度關注債券發行量與投資人對利差的風險承受度；公司債重點在於企業體質，包括違約機率、盈餘表現以及市場上的債券淨供給等，是決定公司債價格波動的主要因素。

維爾加洛提醒，地緣政治風險始終是影響歐洲債市風險溢價的關鍵變數。一旦地緣政治衝突升溫，或是外交危機增加，市場避險情緒高漲（Risk-off），流動性收緊，風險意識提高下，投資人往往會要求更高的風險補償，促使資金湧入歐洲核心國家尋求避風港，進而導致體質較弱的歐洲國家的公債利差擴大。

歐債策略配置上，維爾加洛預測，隨著通膨威脅解除，加上實質收益率仍具吸引力，2026年歐元區主權債將迎來良好的投資機會，尤其是外部需求強勁的歐洲國家。