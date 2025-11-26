快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

瑞銀2026年六大投資祕笈 攻守兼備策略助投資人穩中求勝

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
瑞銀六祕笈 錢線衝鋒（路透）
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2026年投資前景》提出六大投資觀點，包括關注變革性創新、加碼持股等，建議投資者可採取兩大措施來保護和強化投資組合。

瑞銀CIO六大投資觀點為：

一、投資於變革性創新：

人工智能和技術應該會在2026年進一步推動股市上漲。注意泡沫風險的同時，可將多元化股票投資組合的30%分配給包括人工智能、長壽及能源和資源在內的結構性趨勢。

二、增加股票：

有利的經濟環境應該會支撐全球股票，預計到2026年底將上漲約15% 。穩健的美國增長及寬鬆的財政和貨幣政策有利於科技、公用事業、醫療保健和銀行業；看好美國、中國大陸、日本和歐洲等市場可能會上漲。

三、尋找中國大陸的機會：

大陸科技行業脫穎而出成為全球頂級機會。強勁的流動性、零售流量和預計在2026年增長至37%的收益，將維持大陸股票上漲趨勢。印度和新加坡可能會為尋求多元化的投資者提供額外的好處，新興市場也是如此。

四、看好大宗商品：

供應限制、需求上升、地緣政治風險和全球能源轉型等長期趨勢應該會支持大宗商品。銅、鋁和農產品存在特殊機會，黃金則是有價值的多元化工具。

五、尋求多元化收入：

尋求收入的投資者可將優質債券和高收益策略，與創收股票和結構性投資相結合，有助於產生收益，並管理與信貸利差收緊和市場不確定性相關的風險。

六、貨幣策略很重要：

歐元、澳元和挪威克朗優於美元，因為預期的美國降息可能會給美元帶來壓力。金融抑制可能會導致未來貨幣波動性增加，隨著2026年外匯市場風險偏好擴大，高收益貨幣準備受益。

瑞銀CIO建議，投資者可採取兩大措施來保護和強化投資組合：

一、對沖市場風險：

投資者應考慮採取多元化方式來對沖市場風險，包括持有足夠的流動性以防止被迫賣出，並考慮優質債券和黃金以提供穩定性。可利用低波動期透過結構性投資鎖定收益。

二、透過另類投資實現多元化：

增加另類投資（如對沖基金和私募股權）是有效多元化的關鍵，對於許多採用捐贈基金風格投資組合的投資者來說，將總資產的40%配置於另類投資可提高風險調整後回報。

