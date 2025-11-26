Google新AI模型受歡迎 含Alphabet成分股 ETF 熱起來

Google推出最新AI模型Gemini 3廣受好評，帶動母公司Alphabet股價上演慶祝行情，推升含Alphabet的ETF昨（26）日股價表現，包括凱基全球菁英55（00926）、統一美國50、復華S&P 500成長等ETF，都有0.5%以上漲幅。

根據統計，目前市場上有逾20檔海外ETF持有Alphabet股票，其中Alphabet含量最高的前十檔，持有比重分別為7%到11%不等，近來隨美股震盪，股價起伏不小。

凱基全球菁英55ETF研究團隊表示，現今市場主要AI股的每股純益（EPS）正以每年大於20%的速度擴張，強勁的盈利增長，支持這些大型市值AI成長股當前估值仍在相對合理的區間。凱基全球菁英55透過全產業布局結合產業動能加減碼機制，將動能因子加入波動度綜合考量，依據產業強弱勢進行動能加減碼，順勢加碼強勢產業、減碼弱勢產業，期提高投資效益。

投信法人指出，美股科技股受估值過高影響，已承受了一波修正壓力，衝擊市場與資金流向，不過Gemini 3壓倒性的好評，有望讓投資人消除對AI投資回報率和未來增長速度的疑慮。加上美股第3季財報季已進入尾聲，多數公司獲利優於預期，龍頭公司也無不展現強勢領導風範，隨著AI晶片需求激增，科技股龍頭受AI產業泡沫化一說的萎靡態勢有望重見曙光，含「Alphabet」ETF值得投資人留意。

統一投信指出，人工智慧（AI）運算相關的基礎建設需求持續攀升，雲端服務供應商與大型企業的AI投資尚未出現明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張態勢，雖然短線波動仍難避免，中長期科技產業發展依舊具備成長空間。