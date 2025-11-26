快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

Google新AI模型受歡迎 含Alphabet成分股 ETF 熱起來

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
Google推出最新AI模型Gemini 3廣受好評，帶動母公司Alphabet股價上演慶祝行情，推升含Alphabet的ETF 26日股價表現。 路透
Google推出最新AI模型Gemini 3廣受好評，帶動母公司Alphabet股價上演慶祝行情，推升含Alphabet的ETF 26日股價表現。 路透

Google推出最新AI模型Gemini 3廣受好評，帶動母公司Alphabet股價上演慶祝行情，推升含Alphabet的ETF昨（26）日股價表現，包括凱基全球菁英55（00926）、統一美國50、復華S&P 500成長等ETF，都有0.5%以上漲幅。

根據統計，目前市場上有逾20檔海外ETF持有Alphabet股票，其中Alphabet含量最高的前十檔，持有比重分別為7%到11%不等，近來隨美股震盪，股價起伏不小。

凱基全球菁英55ETF研究團隊表示，現今市場主要AI股的每股純益（EPS）正以每年大於20%的速度擴張，強勁的盈利增長，支持這些大型市值AI成長股當前估值仍在相對合理的區間。凱基全球菁英55透過全產業布局結合產業動能加減碼機制，將動能因子加入波動度綜合考量，依據產業強弱勢進行動能加減碼，順勢加碼強勢產業、減碼弱勢產業，期提高投資效益。

投信法人指出，美股科技股受估值過高影響，已承受了一波修正壓力，衝擊市場與資金流向，不過Gemini 3壓倒性的好評，有望讓投資人消除對AI投資回報率和未來增長速度的疑慮。加上美股第3季財報季已進入尾聲，多數公司獲利優於預期，龍頭公司也無不展現強勢領導風範，隨著AI晶片需求激增，科技股龍頭受AI產業泡沫化一說的萎靡態勢有望重見曙光，含「Alphabet」ETF值得投資人留意。

統一投信指出，人工智慧（AI）運算相關的基礎建設需求持續攀升，雲端服務供應商與大型企業的AI投資尚未出現明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張態勢，雖然短線波動仍難避免，中長期科技產業發展依舊具備成長空間。

延伸閱讀

AI投資泡沫蠢蠢欲爆 亞洲台韓大廠最敏感？盯NVIDIA不如盯台積電

科技巨頭用現金流砸出AI新時代 這檔ETF居同類型冠軍寶座

季線上下贏的策略 抓住起漲＆出貨的關鍵時刻

十三F大咖出招…AI聚焦分歧

相關新聞

瑞銀2026年六大投資祕笈 攻守兼備策略助投資人穩中求勝

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2026年投資前景》提出六大投資觀點，包括關注變革性創新、加碼持股等，建議投資者...

Google新AI模型受歡迎 含Alphabet成分股 ETF 熱起來

Google推出最新AI模型Gemini 3廣受好評，帶動母公司Alphabet股價上演慶祝行情，推升含Alphabet...

多重資產型基金正夯 這兩檔年化配息逾8%

11月金融市場上沖下洗，多空消息紛雜，包括：美國聯準會降息不確定性、AI估值過高疑慮、美中貿易角力等，VIX恐慌指數在1...

NBI指數飆高 帶旺生技醫療基金表現

聯準會官員鴿派言論、提高市場降息預期，帶動美股主要指數恢復反彈，追蹤生技醫療板塊的NBI指數，25日創今年以來新高，指數...

AI助攻 亞洲科技基金投資閃光

隨著關稅疑慮逐漸消退、全球主要央行維持資金寬鬆，科技股成為今年市場資金追逐焦點，尤其亞股科技板塊2025年在AI題材帶動...

台股科技型基金買氣升溫 可定期定額、逢低分批布局

台股近期表現震盪，昨（25）日強勢回彈407點，科技股群起沸騰。法人表示，觀察台股科技型基金前十強報酬全數擊敗大盤，基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。