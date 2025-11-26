多重資產型基金正夯 這兩檔年化配息逾8%

11月金融市場上沖下洗，多空消息紛雜，包括：美國聯準會降息不確定性、AI估值過高疑慮、美中貿易角力等，VIX恐慌指數在11月20日更一度衝破28，顯示市場震幅擴大。法人指出，多重資產基金特色在平衡布局股票、債券，能有效降低投資組合波動，同時兼顧資本利得與息收，為震盪時代的布局亮點。

全球股市屢創新高下，兼顧收益與息收的多重資產型基金同樣表現不俗。市場上熱門的基金包括：安聯收益成長多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金、群益潛力收益多重資產基金、中信科技趨勢多重資產基金最近半年報酬率也都5%至13%不等。其中，中信科技趨勢多重資產基金因主要瞄準科技股、科技債的趨勢題材，績效表現最為亮眼。

法人分析，當前美國經濟多空訊息交雜，包括通膨不穩定、勞動市場疲軟，以及AI企業持續高速成長等，也讓聯準會12月降息路徑出現分歧，預料短期市場持續震盪。

由於多重資產型基金訴求多元化的資產配置，投資範圍包含股票、債券（包含其他固定收益證券）、另類資產（如REITs、可轉換公司債、特別股等），因此投資人除有機會賺取資本利得，還能獲取各式標的孳息收益。法人認為，若美國重啟降息，將更有利債券部位的表現，也因此多重資產布局是在市場充滿不確定性時時，相對穩健的投資策略。

今年以中信科技趨勢多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金的年化配息率表現最佳，分別為：8.6%、8.3%，相當於市面上熱門的高股息ETF。整體表現，中信科技趨勢多重資產基金今年來不論在績效、配息皆最為優異。