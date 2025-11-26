NBI指數飆高 帶旺生技醫療基金表現

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
聯準會官員鴿派言論、提高市場降息預期，帶動美股主要指數恢復反彈，追蹤生技醫療板塊的NBI指數，25日創今年以來新高，指數衝上5,763點，今年以來大漲33.7%，帶旺海外生技醫療基金績效強彈。其中新光全球生技醫療基金，年初迄今績效上揚逾兩成表現亮眼，安聯、富蘭克林華美、凱基、PGIM保德信、野村等5檔，今年來也有雙位數報酬。

根據Lipper統計，今年以來至26日止，NBI指數大漲33.7%，連同追蹤全球醫療保健產業的MSCI世界醫療保健指數，今年到25日也上漲近15%，顯示2025年美股產業表現，並非科技股一枝獨秀，生技醫療產業也脫穎而出，同步帶旺生技醫療基金，今年以來績效表現齊揚。

新光全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，11月以來NBI及MSCI世界醫療指數雙雙上漲，尤其是MSCI世界醫療指數漲幅9.2%領先NBI的7.39%，顯示11月全球醫療類股迎來重大股價催化劑。包括美國政府與禮來、諾和諾德達成最新GLP-1協議，因過去市場最擔心GLP-1大幅降價，政府正式給出減重藥的價格路徑後，市場疑慮大幅下降。

另外先前困擾醫藥政策的MFN（最惠國）藥價風險，已快速淡化；FDA 加速修訂罕見疾病治療的快速通道與審批政策，也開始幫助小型生技公司降低臨床試驗與審批障礙，有效改善整體生技醫療產業明年前景、並提振市場投資人信心。

值得注意的是，生技醫療類股儘管今年以來股價波段漲幅強勁，但從整體產業平均本益比來看，現階段仍屬價值窪地，包括大型製藥股平均本益比，相對於美股S&P 500指數，至少仍有7%的估值折價需收斂。

展望2026年，新光全球生技醫療基金投資團隊看好心臟病學創新藥及療法，即進入新黃金時代，除心血管市場將成為 2026年生技藥廠的核心主力產品外，加上醫療政策風險逐步解除，使美國大型製藥股在今年甚至到明年，基本面出現估值修復契機，股價有望重新回歸合理估值表現。

