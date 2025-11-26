AI助攻 亞洲科技基金投資閃光

隨著關稅疑慮逐漸消退、全球主要央行維持資金寬鬆，科技股成為今年市場資金追逐焦點，尤其亞股科技板塊2025年在AI題材帶動下表現亮眼。根據投信投顧公會分類中的亞洲區域股票基金，年初至今，平均報酬率普遍落在24~40%之間，其中超過半數的基金，如第一金亞洲科技、統一新亞洲科技能源、凱基台商天下、復華亞太神龍科技基金等，今年報酬率皆達到30%以上。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，近期AI技術應用推廣落地且進入年底消費旺季，AI終端新品層出不窮，包含AI手機、智慧眼鏡、人形機器人、無人自駕車等新品陸續推出，帶動AI產業鏈與周邊設備需求大幅增長，企業獲利也呈現上修趨勢。