分散布局優質資產 抗震

投資人擔心人工智慧（AI）泡沫及美國聯準會（Fed）降息速度，風險資產價格震盪。法人指出，最近回檔屬於健康修正，AI前景仍強，但漲多不免波動，建議投資人分散布局優質資產，降低波動。

瑞士百達資產管理首席策略師鮑里尼認為，整體市場基本面並未惡化，最近拉回是多頭周期中常見的健康修正，主要反映市場對高估值類股的消化，而非系統性風險升高。回檔有助中長期行情更穩固，長線投資情緒不必過度悲觀。

法國巴黎資產管理分析，美國經濟持續展現彈性，主要受惠於AI支出、由股市帶動的財富效應，以及降息預期帶來的寬鬆信貸環境。AI投資支出持續推動美國經濟成長與科技股。歐股除了可望受惠寬鬆貨幣環境外，也受惠於國防、數位基礎建設及綠色科技領域投資。

施羅德環球多元收益基金產品經理王翰瑩指出，透過「防禦、成長、現金流」三策略，可望因應不確定環境。股票部位宜鎖定全球大型企業，債券布局高品質債券，搭配黃金等多元資產，滿足避險與增值的需求。