股市高漲之際 非投等債三個優勢 吸引投資人戰術性加碼

全球經濟增速預計於2026年放緩，但整體環境對固定收益投資依舊具吸引力，投資機會仍在，市場維持審慎樂觀態度。法人指出，信用債基本面穩健、違約率偏低，加上利率下行趨勢支撐債券價格，在股市高漲之際，債券可作為資金的避風港。

市場預估，聯準會至2026年仍將以降息為主要政策，美債仍有下跌空間。法人表示，今年美國非投資等級債信用品質顯著改善，從接近B升至B+，屬歷史少見；歐洲非投資等級債信用品質亦明顯提升，CCC級權重下降、B級上升；亞洲非投資等級債集中於B級，低評級權重下降，抵銷BB減少所帶來的違約風險。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭指出，信用評級整體動能偏向正面，有助降低違約風險，尤其在歐洲與亞洲市場。

非投資等級債發行人多以國內市場為主，相較全球業務較多的投資等級債發行人，更能避開關稅影響，但仍可能受經濟放緩等次級衝擊。

周曉蘭強調，信用品質改善、違約率低、利率環境有利等因素，皆支持投資人戰術性加碼非投資等級債，但須留意產業分散度及個別債券表現差異，建議採取積極選債策略。

華南永昌精選非投資等級債券基金經理人陳翌民指出，目前市場環境有多重因素預示聯準會降息方向明確。近期美國勞動市場出現疲軟跡象，加上聯準會有兩位官員皆公開表態支持未來應朝向更積極的降息方向。

市場普遍預期，至明年底潛在降息幅度可能達到2至4碼；而2026年5月現任主席鮑爾卸任後，降息進程預計將會加速。隨聯準會進入降息周期，債券市場可望維持正向表現。

陳翌民表示，在全球市場震盪修正、且聯準會降息預期大幅升溫的雙重背景下，非投資等級債券的高息特性與穩健報酬優勢更顯重要。隨國際資金持續流入，以及未來降息循環展望明確，非投資等級債不僅具備在市場波動時提供緩衝保護的能力，同時也能有效把握利率下行所帶來的資本利得機會。

因此，無論是著眼於眼前的市場不確定性，或是長期的資產配置需求，非投資等級債券基金已成為投資組合中不可或缺的核心配置，建議投資人應持續關注並納入資產組合，以兼顧穩健收益與分散風險的雙重目標。