美國總統川普上任以來，生技產業因藥品關稅、藥價問題，一度壟罩陰影。不過隨美國食品藥物管理局（FDA）持續進行新藥審核，且藥廠陸續與川普達成協議，逐步推升生技類股表現，帶動生技相關基金績效跟著水漲船高。

富蘭克林證券投顧表示，除了FDA持續進行新藥審核，FDA官員也推出AI模型並用於加速藥品審核，而日前輝瑞等藥廠陸續與川普政府達成協議，透過降低藥價方式換取三年關稅豁免。最初市場認為的三個重大不確定性，已逐漸消退，政策逆風正逐漸轉為政策順風，成為推動生技類股本波漲勢的重要觸媒。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅（Evan McCulloch）看好生技產業將受惠四大利基，包括NBI生技指數總市值，占研發支出比重處於15年來最低水準，顯示生技股估值仍屬便宜；生技產業的併購潮，將嘉惠中小型生技股；AI融入產業各環節後，已大幅提升生產力和投資回報率；近期臨床試驗成功率上升，觀察2022年到2023年緊縮的利率環境，讓成功率最高的療法較易籌資，市場資金有限也期望尋找成功率更高的藥物，而且近來已看到試驗成果，許多藥品確實取得成功。