健康照護、資訊科技 擁題材

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據Factset統計截至21日止，S&P500成分企業已有95%公司公布財報，當中近83%的企業獲利、76%的企業營收，表現均優於預期，第3季S&P500企業獲利成長率可望達13.4%，連四季繳出雙位數增長佳績。

觀察各產業財報表現，以消費、健康照護、資訊科技以及金融獲利優於預期的企業家數比重最亮眼。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，近期美股雖受到AI估值疑慮與聯準會官員對於12月降息意見分歧的影響，出現短線回檔整理，不過長線來看，總體經濟仍具韌性，通膨可控以及貨幣寬鬆趨勢未變，加上企業獲利動能強勁 。

在近期市場關注的AI股評價方面，現階段來看並無泡沫化跡象，AI領域發展捷報頻傳，且市場需求擴大有助推升對於運算、傳輸硬體等需求，故整體來看，對於美股中長線表現仍不看淡，短線回檔不失為分批進場布局的時機。產業方面，包括AI基建、醫療保健、金融等可持續關注。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，政策面來看，11月以來各藥廠陸續與美國政府達成藥價協議，此外，為尋求關稅豁免，多家藥廠也積極在美國進行投資，也讓市場投資情緒轉趨樂觀。

國泰美國ESG基金經理人林楷潔表示，昨日受到聯準會釋出鴿派訊號，市場回神，其中科技股出現強力反彈，AI題材有望持續為美股增添柴火。觀察包括微軟、Google母公司Alphabet等多家AI巨頭持續上修明年度資本支出，可望在未來數年持續推動全球支出成長，並重塑企業競爭格局與創新模式。國泰美國ESG基金鎖定美股，聚焦高ESG評級優良企業，資訊技術類股占比近五成，包括輝達、微軟等。

相關新聞

台股科技型基金買氣升溫 可定期定額、逢低分批布局

台股近期表現震盪，昨（25）日強勢回彈407點，科技股群起沸騰。法人表示，觀察台股科技型基金前十強報酬全數擊敗大盤，基本...

海外股票反向型 夠利

全球主要股市震盪，不少海外股票ETF也拉回整理，觀察144檔海外主被動股票ETF近月表現，逆勢上漲的前十名有五檔反向ET...

平衡型基金 賺贏大盤

全球股市近日如雲霄飛車般劇烈起伏，令投資人捉摸不定。法人表示，在市場方向仍不明之際，建議以攻守兼備的平衡型基金因應波動，...

生技商品 水漲船高

美國總統川普上任以來，生技產業因藥品關稅、藥價問題，一度壟罩陰影。不過隨美國食品藥物管理局（FDA）持續進行新藥審核，且...

股市高漲之際 非投等債三個優勢 吸引投資人戰術性加碼

全球經濟增速預計於2026年放緩，但整體環境對固定收益投資依舊具吸引力，投資機會仍在，市場維持審慎樂觀態度。法人指出，信...

