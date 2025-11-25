海外股票反向型 夠利

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

全球主要股市震盪，不少海外股票ETF也拉回整理，觀察144檔海外主被動股票ETF近月表現，逆勢上漲的前十名有五檔反向ETF，另外則是與醫療相關的ETF，包括群益那斯達克生技ETF（00678）上漲11.4%，國泰基因免疫革命、富邦基因免疫生技等也都有逾7%的報酬。

群益投信海外研究團隊表示，受惠12月降息預期升溫，全球生技醫療指數近期表現頻創新高，其中AMEX生物科技指數、NASDAQ生物科技指數也在24日同創新高，觀察近一月表現分別上漲10%、7.5%，今年以來更上揚近三成。未來隨美國國債的殖利率下降趨勢，中小型生技公司可能會成為最大的受益者。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，降息有利醫療產業企業併購活動愈趨興盛，帶動中小型生技評價上升，大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，使得整體醫療產業情緒轉趨樂觀。現階段醫療族群評價幾近歷史低檔，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，市場預期聯準會12月啟動降息機會大，根據聯準會降息經驗，降息循環開始，醫保、生技、製藥表現強，NBI生技指數在降息後漲相佳，後市可期。產業方面，包括減肥藥族群、生技新藥臨床成功、生物科技、生命科學工具、製藥等相關題材值得關注。新光全球生技醫療基金投資團隊也看好心臟病學創新藥及療法將進入新黃金時代。

