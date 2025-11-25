降息趨勢不變 資金行情帶動 美股 ETF 績效後市看俏

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股。路透

聯準會12月降息機率上升，美股強勁反彈，在台掛牌的美股ETF也跟進上漲，統一美國50（009811）、統一FANG+（00757）、凱基全球菁英55等昨（25）日都有逾1.4%的漲幅。法人認為，降息趨勢不變，資金行情可望延續，美股後市看俏。

自從美國聯準會主席鮑爾8月22日在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上演講時，暗示聯準會即將降息，美股一路向上，在台股掛牌的八檔美股市值型ETF也同步受惠，三個月以來漲幅都跑贏美股大盤。其中統一美國50 ETF三個月大漲逾10%，是唯一有雙位數漲幅的美股市值ETF，統一FANG+也勁揚9.8%位居第二強。

統一FANG+ETF經理人林良一表示，美國通膨已較去年高點回落，勞動市場也呈現溫和降溫。聯準會已於9月及11月兩度降息，利率逐步自高點回落。儘管聯準會表態12月是否降息仍須更多經濟數據支持，但降息循環的環境對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐作用，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局。雖然市場波動仍可能隨數據與政策預期而調整，但整體貨幣政策環境已較過去一年更趨友善，為科技產業的持續創新提供有利條件。

林良一指出，AI與雲端相關支出仍是科技產業的核心動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局。後市將持續觀察資本支出帶來的回報效率、終端需求的持續性，以及政策與利率環境對評價的影響。

凱基美國TOP股債平衡ETF研究團隊分析，現今市場主要AI股的每股純益（EPS）正以每年大於 20%的速度擴張，強勁的盈利增長，支持這些大型市值AI成長股當前估值仍在相對合理的區間，包括輝達等企業端出優於市場期待的表現，也驅動市場長線多頭續航。

投信法人表示，經濟數據顯示美國就業市場疲軟，讓聯準會12月降息的可能性更趨樂觀。在降息預期持續發酵下，美股資金行情猶可期。除了科技股有利多，即將迎來的北美黑色星期五、耶誕假期旺季，美國全國零售聯合會（NRF）預估，今年假期消費將成長 3.7% 至 4.2%，延續美國消費者在高物價與景氣不確定性中的韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

