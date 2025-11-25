股市劇烈震盪怎麼辦？平衡基金近三月績效超越大盤 資金湧入成新焦點

全球股市近日如雲霄飛車般劇烈起伏，投資情緒令投資人捉摸不定。法人表示，在市場方向仍不明之際，建議以攻守兼備的平衡型基金因應波動，而平衡型基金近三個月整體績效普遍優於台股大盤，在股債雙引擎支撐下，成為震盪行情中相對穩健的配置選擇。

根據CMoney統計至21日，觀察平衡型基金近三個月績效表現，其中：復華全球平衡、國泰亞太入息平衡、復華中國新經濟平衡、聯邦環太平洋平衡達15%以上，表現強勢；復華人生目標、復華傳家二號、復華傳家、野村鴻利、第一金中概平衡、永豐趨勢平衡等基金達13%以上，亦是同樣亮眼。

針對近期債市，根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自14至19日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債淨流入金額59.5億美元；非投資等級債基金淨流入增溫至12.4億美元；新興市場債淨流入擴大至14.7美元。

安聯投信表示，美國9月失業率升至近四年最高，加上通膨壓力浮現，年底聯準會降息前景仍不明，致使美國公債殖利率小幅走低，債市多數下跌；美國9月非農就業成長超預期，但失業率升至近四年高點，凸顯勞動力市場脆弱性。新增就業集中在醫療健保、娛樂及酒店業。製造業、企業服務等其它領域出現就業崗位流失。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國第3季經濟成長在穩健消費支出與強勁企業投資帶動下超越預期。失業率與通膨率雖上升，但幅度有限；潛在成長順風包括資本支出增加、供應鏈回流、監管鬆綁、及信貸擴張等；重點關注失業率及通膨，若大幅攀升，則可能提高經濟放緩風險。

綜合復華、聯邦投信表示，從總體環境來看，美國景氣步入溫和放緩、通膨持續降溫，最新CPI顯示物價壓力緩解，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，使市場更相信聯準會具備降息空間。

此外，美國大型發債企業財務狀況穩健、現金流充裕，違約風險低；雖然信用利差低於長期平均，但企業基本面改善，信評機構對其展望趨於正向，信評上調的債券比重增加，有助支撐債券價格。