科技股點火台股彈407點！科技基金前十強齊抗跌 12月行情可期

台股近期表現震盪，25日強勢回彈407點，科技股群起沸騰。法人表示，觀察台股科技型基金前十強報酬全數擊敗大盤，基本面受惠AI供應鏈需求穩健，以及年底資金布局科技股力道增強，吸引資金加速回流相關AI主題，建議可定期定額、逢低分批布局。

紐約聯準銀行總裁暨Fed副主席威廉姆斯釋出偏鴿訊號後，根據FedWatch顯示，12月降息機率由不足40%大幅跳升至71.5%。事實上，統計至24日，觀察全數33檔台股科技型基金近一個月前十強績效表現，其中：安聯台灣科技、國泰科技生化、永豐領航科技、PGIM保德信科技島逆勢上漲5%以上，逆勢強漲且大幅優於大盤（跌3.7%）。

台股方面，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，觀察過去50年台灣加權指數歷史資料，發現11月單月跌幅若超過3%，隔月12月上漲機率達六成。以今年為例，台股11月單月下跌4.7%，比照過往經驗，12月行情雖仍可能因全球科技股波動與政策不確定性而震盪，但隨年底企業調整部位、基金績效結帳與短線資金回補，都可能成為支撐盤勢的因素。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；此外，第4季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

綜合玉山投信、安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，而台灣AI新十大建設推動方案，將涵蓋智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，進一步擴大台灣AI影響力；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關，有利台股結構，後市可期。

展望後市，野村投信投資策略部副總經理張繼文補充，巴菲特最新買進Google，該公司第3季財報表現強勁，Gemini 3.0推出後，相關TPU設計來自Broadcom，並採用台積電（2330）CoWoS先進封裝，帶動相關供應鏈股價上漲，進一步印證市場對AI投資的信心。

此外，鴻海（2317）宣布與OpenAI合作，在美國打造下一代AI基礎設施，涵蓋機櫃、線纜、冷卻及電力整合，並計劃在台灣建置自主GB300 AI超級計算中心，進一步強化在地AI實驗能力，凸顯台廠在全球AI供應鏈中的關鍵地位。