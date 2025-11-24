外資續賣亞股 台韓最傷

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

輝達財報優於預期，但投資人仍擔心美國聯準會（Fed）降息趨緩，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超45.5億美元最多，其次是南韓的23億美元；但買超印度7.9億美元最多，其次是印尼的2.3億美元。新興亞股上周漲跌互見，以菲律賓狂漲逾7%最強，其次是越南漲1.2%，但台股及韓股都跌逾3.5%。

外資本月來狂賣台股逾110億美元，台股今年以來的資金流向由買超轉為賣超62億美元之後，亞股就再也沒有獲外資買超的市場。今年以來，外資賣超印度157.7億美元最多，其次是台股的62億美元、南韓的53.3億美元；主要新興亞股以南韓漲60.2%最優，再來是越南的31.7%、印尼的20.2%，但泰國跌10.2%最弱。

印度上周獲外資買超最多。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度股市已盤整14個月，依歷史經驗，印度股市盤整愈久，後續表現愈有力。外資自10月開始回補印度，帶動印度股市上漲6.1%，在全球主要股市中位居第三，最近更挑戰歷史新高。

展望後市，印度仍處於貨幣政策寬鬆周期，企業獲利改善，都有利於股市。

越南上周漲1.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南第3季財報佳，持續受益於穩健經濟基本面、高速信貸增長及熱絡出口活動。另外，今年前三季外國直接投資（FDI）達188億美元，續寫近年新高，顯示越南持續為外資投資熱門目的地。

台股遭外資連七周賣超，周線連三黑。安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期，但大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。安聯估算，2026年台股整體企業獲利有望成長20.9%，超越今年。其中，預估電子股2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

