美股避險情緒降溫 基金人氣紅不讓 單周淨流入129億美元

美股近日受惠紐約聯準銀行總裁釋出偏鴿談話，強調未來仍有降息空間，加上市場傳出輝達（NVIDIA）可能向中國出口更高階AI晶片，帶動避險情緒降溫。VIX恐慌指數單日大跌逾一成，三大指數震盪走高，顯示市場風險偏好回升。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自14日至19日止近一周，全球主要股票基金全數淨流入；其中，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為129.7億美元。

此外，即使美股表現震盪，貝萊德美國靈活股票、施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力、施羅德環球基金系列－美國中小型股票、先機北美股票、安聯美國多元投資風格股票、施羅德環球基金系列－美國大型股、近一個月績效仍達3%以上，表現抗震。

安聯投信表示，針對近期國際情勢，美國9月失業率升至近四年最高，而聯準會10月會議紀要顯示，多位官員傾向於反對12月降息，年底降息前景仍不明；與此同時，儘管美股AI晶片龍頭公布強勁財報，亦未能緩解科技股評價雜音。受此影響，美歐股拉回修正，加上中日緊張情勢持續，壓抑投資氣氛。

富邦標普500指數基金暨富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方指出，統計95%已公布財報之標普500第3季獲利超越市場預期比率達83%、遠高於十年75%均值，進而2025全年標普500獲利成長預期不斷獲分析師上修，已自第2季底的9%預期上修至目前11.8%的雙位數成長，而營利的亮眼表現主要來自AI科技類股獲利躍升。

不僅如此，最新企業財測顯示2025/2026年每股稅後盈餘（EPS）預估有逾半超越市場預期，後續基本面將有表現機會。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，目前觀察到的一個亮點，其中：融資餘額增速近期再次跳升至30%以上、來到歷史相對高檔，顯示市場短線槓桿偏高、情緒偏熱。但在AI永動機行情回吐後，股價已陸續回到更合理的位置，短線提前進入節慶休整，反而有助於後續行情的健康發展。

此外，美股在流動性充足、企業獲利能見度仍佳的背景下，中長線依舊具備韌性，而短線的降槓桿調整更像是進入下一波行情前的「換氣期」。