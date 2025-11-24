主動式產品 資金追捧

台股劇烈震盪的盤勢中，主動式台股ETF反而愈震愈旺。最新集保資料顯示，共五檔主動式台股ETF受益人全數攀上新高，單周增加逾3萬名投資人，總人數突破41萬人、連續六周刷新紀錄，成市場資金追捧焦點。

大盤無畏震盪，主動式台股ETF熱度仍強勢不減。根據集保11月21日最新統計，五檔主動式台股ETF受益人全數再創新高，包括：主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50；單周合計新增3.08萬人、總人數達414,612人，已連續六周刷新紀錄。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。

綜合野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）游景德、統一投信指出，台股基本面穩健 AI供應鏈仍是資金焦點。儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健、外資回補明確，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，把握成長與穩健並重的原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。