快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

新募基金聚焦成長型 瞄準台、美、全球型股票

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
新募基金 聚焦成長型。聯合報系資料照
新募基金 聚焦成長型。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）年底前降息機率大減，全球股市高檔震盪。不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，聚焦創新成長型產品，以台灣、美國、全球型股票為主。

輝達財報佳，但仍無法消除投資人對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮，加上美國就業數據佳，市場預期Fed在12月降息的機率大幅降低，美國科技股領跌，全球主要股市跟著震盪。

投信日前募集一波多重資產基金之後，新募產品轉向成長型產品，認為AI並沒有泡沫化，建議投資人忽略短期的不確定因素，布局長線成長標的。這波新募產品以主動式ETF為主，訴求為主動操盤更能因應動盪的金融市場。

四檔產品昨（24）日同步開募。其中，主動元大全球AI新經濟（00990A）為元大投信第一檔主動式ETF產品，也是國內首檔AI相關的主動式ETF。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，將採全球布局策略，關注算力核心硬體製造、資料傳輸能源規劃與平台應用整合。

富邦投信則推出三檔產品，即富邦標普500（009814）、 富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-100指數基金，後兩檔為近年來少見的指數型基金，主要是補齊產品線，讓投資人也能輕鬆前進美股。

12月也會有四檔產品新募，包括三檔主動式台股ETF對決，也就是主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A），訴求都是科技、成長、動能。

另外，平衡兆豐台美動能股債（00982T）將於12月8日開募，這是兆豐投信第一檔股債平衡ETF，結合台灣指數公司特選台灣上市上櫃動能趨勢指數、彭博20年期以上美國公債指數，以台股動態搭配美債，協助投資人打造攻守兼備的資產組合。

主動中信台灣卓越成長最近獲得核備，將於明年元月5日募集。中信投信繼發行首檔非投資等級債主動式ETF、首檔美股顛覆式創新主動式ETF之後，將焦點轉回台股主動式ETF的戰場。同日開募的野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF，則為台灣首檔相關產品。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聯準會又有官員表態支持降息 台指期夜盤受激勵

台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模 台新新光金投信子公司完成合併

台新新光金投信子公司完成合併 吳東亮：進入「多引擎」發展階段

台股早盤漲逾320點 收復季線挑戰27000點

相關新聞

美股避險情緒降溫 基金人氣紅不讓 單周淨流入129億美元

美股近日受惠紐約聯準銀行總裁釋出偏鴿談話，強調未來仍有降息空間，加上市場傳出輝達（NVIDIA）可能向中國出口更高階AI晶片，帶動避險情緒降溫。VIX恐慌指數單日大跌逾一成，三大指數震盪走高，顯示市場風險偏好回升。

外資續賣亞股 台韓最傷

輝達財報優於預期，但投資人仍擔心美國聯準會（Fed）降息趨緩，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超45.5億美元最多，其次是...

富坦日本基金 績效剽悍

近期日本首相高市早苗針對台海局勢的言論進一步惡化中日關係，市場擔憂情緒也蔓延至投資面，日股短線波動加劇。不過，專家直言，...

美短債雙優勢 吸睛

近期市場對聯準會12月降息預期不斷變化，利率市場走勢顛簸，影響債市投資氣氛，但11月以來仍有近半數債券ETF周周走揚，其...

新募基金聚焦成長型 瞄準台、美、全球型股票

美國聯準會（Fed）年底前降息機率大減，全球股市高檔震盪。不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，聚焦創新成長...

主動式產品 資金追捧

台股劇烈震盪的盤勢中，主動式台股ETF反而愈震愈旺。最新集保資料顯示，共五檔主動式台股ETF受益人全數攀上新高，單周增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。