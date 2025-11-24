新募基金聚焦成長型 瞄準台、美、全球型股票

美國聯準會（Fed）年底前降息機率大減，全球股市高檔震盪。不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，聚焦創新成長型產品，以台灣、美國、全球型股票為主。

輝達財報佳，但仍無法消除投資人對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮，加上美國就業數據佳，市場預期Fed在12月降息的機率大幅降低，美國科技股領跌，全球主要股市跟著震盪。

投信日前募集一波多重資產基金之後，新募產品轉向成長型產品，認為AI並沒有泡沫化，建議投資人忽略短期的不確定因素，布局長線成長標的。這波新募產品以主動式ETF為主，訴求為主動操盤更能因應動盪的金融市場。

四檔產品昨（24）日同步開募。其中，主動元大全球AI新經濟（00990A）為元大投信第一檔主動式ETF產品，也是國內首檔AI相關的主動式ETF。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，將採全球布局策略，關注算力核心硬體製造、資料傳輸能源規劃與平台應用整合。

富邦投信則推出三檔產品，即富邦標普500（009814）、 富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-100指數基金，後兩檔為近年來少見的指數型基金，主要是補齊產品線，讓投資人也能輕鬆前進美股。

12月也會有四檔產品新募，包括三檔主動式台股ETF對決，也就是主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A），訴求都是科技、成長、動能。

另外，平衡兆豐台美動能股債（00982T）將於12月8日開募，這是兆豐投信第一檔股債平衡ETF，結合台灣指數公司特選台灣上市上櫃動能趨勢指數、彭博20年期以上美國公債指數，以台股動態搭配美債，協助投資人打造攻守兼備的資產組合。

主動中信台灣卓越成長最近獲得核備，將於明年元月5日募集。中信投信繼發行首檔非投資等級債主動式ETF、首檔美股顛覆式創新主動式ETF之後，將焦點轉回台股主動式ETF的戰場。同日開募的野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF，則為台灣首檔相關產品。