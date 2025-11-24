快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

美短債雙優勢 吸睛

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導

近期市場對聯準會12月降息預期不斷變化，利率市場走勢顛簸，影響債市投資氣氛，但11月以來仍有近半數債券ETF周周走揚，其中，短天期債ETF尤為表現亮眼。法人指出，在利率前景曖昧不明的環境下，利率風險較低的短天期債ETF也發揮資金避風港的功能。

觀察11月以來債券ETF報酬前10名，累積漲幅皆超過2%，當中又以短天期債ETF上榜數最多，存續期間在5年以下的產品占據九席，包括元大美債7-10（00697B）、富邦美債7-10年、富邦美債1-3年、群益1-5Y投資級債等皆有不錯的表現。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，美國短天期債由美國政府所發行，享有高信評與高流動性優勢，也能提供收益，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定收息的短天期債仍具吸引力，此外，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，適度配置極短天期公債ETF也有助強化投資組合穩定度。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，聯準會會議紀要顯示官員傾向12月不降息，且會議前也缺乏數據指引，令市場對降息的預期大幅降溫，此外，市場對AI前景疑慮仍未消散，也推升避險情緒，在上述因素影響下，存續期間短、利率風險低，資產品質無虞且能提供收益的短天期投等債投資價值更為彰顯，為當前波動環境下，可做為兼顧收益與波動管理兩大需求的投資標的。

富邦美債1-3 ETF經理人黃煜翔指出，受股市修正與避險情緒升溫影響，美國公債殖利率再度下滑，且降幅主要集中在中短天期，顯示資金重新湧向低存續期間的防禦型債券資產。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Fed理事沃勒倡議12月降息 之後則是「這個作法」

聯準會又有官員表態支持降息 台指期夜盤受激勵

美國降息希望再現 亞股普遍收高

00919降息後還能穩配？杉本指「0.54可再配1季」：現在股價合理偏貴區間

相關新聞

美股避險情緒降溫 基金人氣紅不讓 單周淨流入129億美元

美股近日受惠紐約聯準銀行總裁釋出偏鴿談話，強調未來仍有降息空間，加上市場傳出輝達（NVIDIA）可能向中國出口更高階AI晶片，帶動避險情緒降溫。VIX恐慌指數單日大跌逾一成，三大指數震盪走高，顯示市場風險偏好回升。

外資續賣亞股 台韓最傷

輝達財報優於預期，但投資人仍擔心美國聯準會（Fed）降息趨緩，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超45.5億美元最多，其次是...

富坦日本基金 績效剽悍

近期日本首相高市早苗針對台海局勢的言論進一步惡化中日關係，市場擔憂情緒也蔓延至投資面，日股短線波動加劇。不過，專家直言，...

美短債雙優勢 吸睛

近期市場對聯準會12月降息預期不斷變化，利率市場走勢顛簸，影響債市投資氣氛，但11月以來仍有近半數債券ETF周周走揚，其...

新募基金聚焦成長型 瞄準台、美、全球型股票

美國聯準會（Fed）年底前降息機率大減，全球股市高檔震盪。不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，聚焦創新成長...

主動式產品 資金追捧

台股劇烈震盪的盤勢中，主動式台股ETF反而愈震愈旺。最新集保資料顯示，共五檔主動式台股ETF受益人全數攀上新高，單周增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。