近期市場對聯準會12月降息預期不斷變化，利率市場走勢顛簸，影響債市投資氣氛，但11月以來仍有近半數債券ETF周周走揚，其中，短天期債ETF尤為表現亮眼。法人指出，在利率前景曖昧不明的環境下，利率風險較低的短天期債ETF也發揮資金避風港的功能。

觀察11月以來債券ETF報酬前10名，累積漲幅皆超過2%，當中又以短天期債ETF上榜數最多，存續期間在5年以下的產品占據九席，包括元大美債7-10（00697B）、富邦美債7-10年、富邦美債1-3年、群益1-5Y投資級債等皆有不錯的表現。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，美國短天期債由美國政府所發行，享有高信評與高流動性優勢，也能提供收益，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定收息的短天期債仍具吸引力，此外，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，適度配置極短天期公債ETF也有助強化投資組合穩定度。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，聯準會會議紀要顯示官員傾向12月不降息，且會議前也缺乏數據指引，令市場對降息的預期大幅降溫，此外，市場對AI前景疑慮仍未消散，也推升避險情緒，在上述因素影響下，存續期間短、利率風險低，資產品質無虞且能提供收益的短天期投等債投資價值更為彰顯，為當前波動環境下，可做為兼顧收益與波動管理兩大需求的投資標的。

富邦美債1-3 ETF經理人黃煜翔指出，受股市修正與避險情緒升溫影響，美國公債殖利率再度下滑，且降幅主要集中在中短天期，顯示資金重新湧向低存續期間的防禦型債券資產。