富坦日本基金 績效剽悍

近期日本首相高市早苗針對台海局勢的言論進一步惡化中日關係，市場擔憂情緒也蔓延至投資面，日股短線波動加劇。不過，專家直言，政治風險雖引發新聞熱議，但並未影響日本的核心投資價值。

法人表示，日本30年來長期陷入通貨緊縮與經濟停滯狀態，但近三年已進入重大制度性變革階段，包含通貨膨脹回歸、薪資成長、消費意願提升等，同時企業資本效率與公司治理改革持續推進。這些結構性改變自成體系，與政治事件關聯有限。

制度改革不僅改善企業前景，更創造可持續的投資機會。檢視國內核備的境外日本股票基金績效，三年來，富蘭克林坦伯頓日本基金以97.97%的漲幅居冠、幾近翻倍，比同類型基金平均漲幅高出近三成。

檢視富坦日本基金勝出關鍵，基金前十大持股不乏如IHI、關電工等今年來漲幅翻倍個股，主要來自經理人能因應日本國內外總體經濟情勢變化，靈活配置最具競爭力投資標的，同時積極採取股東行動主義。經理人先前受訪時就曾提及團隊會主動與公司管理層溝通，協助提升對所有利害關係人的價值，包括顧客、員工與股東等，而非買進股票後被動等待股價上漲。

雖然日股今年已創歷史新高，但專家認為，日本仍存在大量價格錯置機會。通膨回歸與治理改革持續深化，為投資人帶來新的超額報酬（Alpha）機會。通膨復甦使零售、銀行、房地產等內需產業重獲活力，結束長期低迷。同時，全球對航太、電力設備、國防等領域需求升溫，加上人工智慧（AI）技術發展，為日本工業與科技龍頭企業創造世代難逢成長契機。

再者，日本公司治理改革已成市場主流，許多企業正透過買回庫藏股、增加股利、解除交叉持股、退出低效業務等舉措，改善股東權益報酬率。日股報酬來源正來自企業結構性改善，為全球投資組合提供獨特且具分散風險的回報。