快訊

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

聽新聞
0:00 / 0:00

普發萬元當「錢母」 每月千元投資 TISA 基金放大效益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
普發萬元當作「錢母」，每月定期定額投資1000元，養成紀律理財好習慣，還能放大效益。(基富通證券/提供)
普發萬元當作「錢母」，每月定期定額投資1000元，養成紀律理財好習慣，還能放大效益。(基富通證券/提供)

全民普發一萬元現金花掉了嗎？基富通總經理陳光輝表示，如果還沒用掉，不妨參考目前金管會正在推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，每月一千元定期定額投資TISA基金，可望放大一萬元的效益，還能培養長期紀律理財的習慣，一兼兩顧，同樣是非常好的方法。

陳光輝說，TISA基金通通０手續費，基金經理費（管理費）都在1%以下，很多甚至只有0.5%、0.6%，加上，TISA基金會將配息自動滾入再投資，沒有二代健保補充保費的問題，而且透過基富通等基金平台開戶、交易，更加沒有銀行信託管理費，對於想要長期投資理財的人來說，非常優惠、划算。

尤其TISA基金原本都是市場上流通的優質基金，經歷過多次景氣循環考驗，不僅長期績效表現獲得學者專家的認可，基金淨值的波動度也都在符合要求的範圍之內，務求長期穩健的理財目標。

目前實際上架的TISA基金已經有76檔，在基富通平台的「TISA好享投」專區中都能找得到，種類非常多元，除了投資台股的基金之外，還有投資全球股票的基金、股債多元資產混合的平衡型基金，以及隨著人生週期而調整投資策略的目標日期型基金。

陳光輝認為，投資理財的工具很多，最重要的是讓自己能夠省心、放心、睡得著覺。由於多數的民眾可能沒有時間看盤、無法隨時追蹤市場消息或分析企業財報，最簡單的方式就是定期定額投資TISA基金，而一萬元的普發現金正好當作第一筆「啟動資金」。

25歲起定期定額投資，假設年化報酬率6%，預期累積資產。(記者廖賢龍/製表)
25歲起定期定額投資，假設年化報酬率6%，預期累積資產。(記者廖賢龍/製表)

延伸閱讀

退休金理財 智能信託幫大忙

近來全球股市轉趨震盪 股債多元配置抗波動

「鹹酥雞365元」罵女友拜金女 律師看不下去：欠錢的還想教債權人理財

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

相關新聞

普發萬元當「錢母」 每月千元投資 TISA 基金放大效益

全民普發一萬元現金花掉了嗎？基富通總經理陳光輝表示，如果還沒用掉，不妨參考目前金管會正在推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄...

台股高檔震盪 貨幣基金人氣旺 上月規模成長4.9%達1.2兆元

台股創新高之後高檔震盪，基金投資人居高思危，逢高一路降低風險部位。資金流向顯示，貨幣市場型基金10月大吸金，台股ETF整...

近來全球股市轉趨震盪 股債多元配置抗波動

近來全球股市轉趨震盪。法人指出，隨市場降息預期收斂，資金行情不再是主要催化劑，焦點轉向企業獲利。美股與新興市場仍具中長線...

富邦美國傘型基金 24日開募

富邦投信將於今（24）日展開募集「富邦美國傘型基金」，包括三檔子基金分別為富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-10...

全球市場觀測站／美科技族群 不宜躁進

上周全球股市震盪回檔，受美國12月降息機率低、及投資人擔心AI估值較高的影響，即使輝達第3季財報亮眼，對股市的助益也有限...

美股劇震 長線布局時機到

近期美股震盪，統整美股近百年前十大崩盤資料，歷史修正周期與市場波動的背後，往往反映韌性提升與估值重置。法人指出，無論是網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。