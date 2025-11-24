近來全球股市轉趨震盪 股債多元配置抗波動

近來全球股市轉趨震盪。法人指出，隨市場降息預期收斂，資金行情不再是主要催化劑，焦點轉向企業獲利。美股與新興市場仍具中長線吸引力，但因前期漲幅已大，短線波動風險增加，建議投資組合中適度配置債券，或透過多元組合基金達到攻守兼備的效果。

根據美銀美林報告，標普500企業第3季財報年增率達雙位數，優於原先預期，科技與銀行族群表現尤為突出，市場並同步上修第4季及明年獲利預估。這意味著市場以更高標準檢視企業未來表現，加上股市評價面偏高，行情易受消息面影響而震盪。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出，美國科技股今年走勢顯示資金偏好「強者恆強」，落後股缺乏承接力；半導體與軟體基本面分化加劇，軟體股難以獲得持續性低階買盤。

近期資金流向也開始轉向新興市場，驅動因素由估值轉向獲利。新興市場受惠於獲利前景改善及季節性因素，具補漲空間與資金回流動能。

展望後市，鄭夙希認為，美股與新興市場仍具吸引力，產業焦點在科技、工業及國防等趨勢領域。

債市方面，鄭夙希表示，聯準會12月降息門檻提高，但疲弱的就業數據仍支撐降息可能性，短天期債券具戰術性配置價值；防禦性與評價面考量下，偏好全球公債、新興市場當地債優於公司債。

鄭夙希建議投資人保持適度風險偏好。AI資本支出持續擴張、關稅壓力溫和、企業獲利加速成長，皆有利市場，但擁擠交易增加技術性回調風險，透過股債低相關性配置，可有效因應潛在震盪。