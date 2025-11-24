富邦美國傘型基金 24日開募

富邦投信將於今（24）日展開募集「富邦美國傘型基金」，包括三檔子基金分別為富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-100指數基金、富邦標普500ETF（009814）。各檔子基金最低申購門檻僅新台幣1萬元，親民價格讓投資人更好入手。009814是國內唯一追蹤標普500指數且採取季配息設計的ETF，發行價格每單位10元。

其中兩檔美股指數型基金的推出，對於習慣在銀行財富管理平台或電子交易平台、或具有美元資產的投資人而言是很好的選擇，可以在參與美股指數化投資之餘，為手中的美元資產尋求最佳解方。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方表示，NVIDIA財報亮眼不僅強化科技股投資情緒，更透露美國大型企業在AI、雲端、高速運算等領域的獲利能見度仍相當明確。AI伺服器、資料中心與雲端資本支出正推動下一輪科技創新周期，而此趨勢已深度反映在NASDAQ-100與標普500指數成分股的獲利展望中。

若希望掌握美股科技成長動能，富邦NASDAQ指數基金以NASDAQ-100為追蹤標的，涵蓋AI、半導體、雲端、電子商務與高成長科技龍頭，是參與美國創新產業長線行情的核心工具。

NVIDIA財報再度驗證NASDAQ-100「高成長、高創新、高獲利」的特性，對中長期投資人而言可視為布局良機。對投資人而言，透過追蹤此指數的基金，可有效參與科技產業長期成長趨勢，掌握新世代經濟的發展脈動。

富邦標普500指數基金擬任經理人王辰方指出，針對希望布局美國大盤長期成長趨勢並兼顧風險分散的投資人，富邦標普500指數基金則具備核心資產的角色。

標普500指數涵蓋11大產業、500家美國龍頭企業，不僅囊括NVIDIA等科技巨擘，也包含醫療、金融、消費、工業等多元產業，具備跨產業分散度與長期報酬優勢。隨美國企業獲利動能改善，標普500指數持續創高機率上升，有助投資人穩健參與美股成長。