快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

全球市場觀測站／美科技族群 不宜躁進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市震盪回檔，受美國12月降息機率低、及投資人擔心AI估值較高的影響，即使輝達第3季財報亮眼，對股市的助益也有限，科技股領頭回跌。

野村投信表示，之前美國政府關門導致多項重要經濟數據延後公布，美國就業市場雖然轉弱，但缺乏數據做參考，加上包括聯準會官員陸續表達相對應派的看法，市場對於聯準會12月降息的預期降低至50%以下，對風險性資產形成壓力。科技股也因估值位於高檔，且科技巨頭們大規模發債，也讓投資人擔憂其恐拖累其健全的財務狀況。

財報方面，輝達上周三美股盤後公布第3季財報，調整後每股盈餘1.3美元，優於去年同期；營收為570.1億美元，年增62%，也超越市場預期。執行長黃仁勳亦指出其產品Blackwell銷售火熱，並駁斥AI泡沬說法。雖然輝達財報亮眼，但上周四美股開盤上漲後，盤中急轉直下收黑，主要是因美國9月非農就業人數新增11.9萬人，高於市場預估，由於10月與11月的非農報告要在12月9日至10日貨幣政策會議後才公布，9月的報告成為聯準會參考的唯一官方勞動市場數據，進一步降低市場對於聯準會12月降息的期待。

整體而言，美股（特別是科技股）自4月中旬以來漲勢強勁，出現回檔修正也不意外，短線波動度升高，不宜躁進，建議分批低檔布局。

市場 財報 聯準會

延伸閱讀

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

Z世代不躺平！他把黃仁勳那套搬進工廠 員工搶當小CEO

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

相關新聞

台股高檔震盪 貨幣基金人氣旺 上月規模成長4.9%達1.2兆元

台股創新高之後高檔震盪，基金投資人居高思危，逢高一路降低風險部位。資金流向顯示，貨幣市場型基金10月大吸金，台股ETF整...

近來全球股市轉趨震盪 股債多元配置抗波動

近來全球股市轉趨震盪。法人指出，隨市場降息預期收斂，資金行情不再是主要催化劑，焦點轉向企業獲利。美股與新興市場仍具中長線...

富邦美國傘型基金 24日開募

富邦投信將於今（24）日展開募集「富邦美國傘型基金」，包括三檔子基金分別為富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-10...

全球市場觀測站／美科技族群 不宜躁進

上周全球股市震盪回檔，受美國12月降息機率低、及投資人擔心AI估值較高的影響，即使輝達第3季財報亮眼，對股市的助益也有限...

美股劇震 長線布局時機到

近期美股震盪，統整美股近百年前十大崩盤資料，歷史修正周期與市場波動的背後，往往反映韌性提升與估值重置。法人指出，無論是網...

基金特蒐／日股基金 後勁十足

隨著日本進入重大制度變革階段，激發日本股市上演強勁漲勢，根據理柏資訊截至11月20日，檢視國內核備的境外日本股票型基金表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。