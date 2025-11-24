全球市場觀測站／美科技族群 不宜躁進
上周全球股市震盪回檔，受美國12月降息機率低、及投資人擔心AI估值較高的影響，即使輝達第3季財報亮眼，對股市的助益也有限，科技股領頭回跌。
野村投信表示，之前美國政府關門導致多項重要經濟數據延後公布，美國就業市場雖然轉弱，但缺乏數據做參考，加上包括聯準會官員陸續表達相對應派的看法，市場對於聯準會12月降息的預期降低至50%以下，對風險性資產形成壓力。科技股也因估值位於高檔，且科技巨頭們大規模發債，也讓投資人擔憂其恐拖累其健全的財務狀況。
財報方面，輝達上周三美股盤後公布第3季財報，調整後每股盈餘1.3美元，優於去年同期；營收為570.1億美元，年增62%，也超越市場預期。執行長黃仁勳亦指出其產品Blackwell銷售火熱，並駁斥AI泡沬說法。雖然輝達財報亮眼，但上周四美股開盤上漲後，盤中急轉直下收黑，主要是因美國9月非農就業人數新增11.9萬人，高於市場預估，由於10月與11月的非農報告要在12月9日至10日貨幣政策會議後才公布，9月的報告成為聯準會參考的唯一官方勞動市場數據，進一步降低市場對於聯準會12月降息的期待。
整體而言，美股（特別是科技股）自4月中旬以來漲勢強勁，出現回檔修正也不意外，短線波動度升高，不宜躁進，建議分批低檔布局。
