台股高檔震盪 貨幣基金人氣旺 上月規模成長4.9%達1.2兆元

台股創新高之後高檔震盪，基金投資人居高思危，逢高一路降低風險部位。資金流向顯示，貨幣市場型基金10月大吸金，台股ETF整體為淨流出，僅少數指標市值型ETF強力吸金。

投信投顧公會統計，投信發行基金10月總規模成長4%到10.9兆元。其中，貨幣市場型基金單月規模成長4.9%到1.21兆元，增幅高於整體基金增速。在前十檔熱銷的境內基金／ETF中，高達五檔為貨幣市場型基金。

至於台股ETF，整體規模在10月成長6%，但低於大盤9.3%的漲幅，顯見資金為淨流出，僅少數台股ETF出現明顯淨流入。在10月前十大最夯基金／ETF中，只有三檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF及一檔科技ETF。另外，有兩檔新募股票ETF也擠入前十名熱銷名單中，包括一檔美股ETF及一檔全球科技ETF。

10月最受青睞的ETF首推元大台灣50（0050），單月吸金664.5億元，且只有流入，完全沒有贖回。特別的是，0050在第3季的每個月都是淨流出，全季淨流出逾350億元，到10月吸金爆出天量，加上台股10月大漲，0050到10月底規模來到8,797億元，11月以來則隨大盤回檔掉到8,766億元。

另外兩檔10月熱賣的ETF為國泰台灣領袖50（00922）及富邦科技（0052），單月分別吸金78.5億元、75.1億元，分列熱銷第三及第四名，且也都是只有淨流入，完全沒有贖回。

在新募ETF方面，有兩檔ETF人氣最旺。貝萊德標普卓越50（009813）在10月吸金66.4億元，主動統一全球創新（00988A）淨流入61.3億元，彰顯投資人對這兩家基金公司及產品的肯定。