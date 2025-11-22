美股劇震 長線布局時機到

近期美股震盪，統整美股近百年前十大崩盤資料，歷史修正周期與市場波動的背後，往往反映韌性提升與估值重置。法人指出，無論是網路泡沫、次貸危機或疫情崩跌，近20年美股空頭循環明顯縮短，在企業獲利與AI科技趨勢不變下，短線修正反而為長線資金創造布局窗口。

根據彭博統計，回顧標普500指數前十大崩盤紀錄，美股雖多次遭逢劇烈修正，但長期韌性依舊鮮明可見。以1929年經濟大蕭條為例，指數跌幅高達86%，並耗時長達266個月才重返高點；然而近20年的多次回檔，如次貸危機與2020年疫情衝擊，空頭循環與反彈修復期皆大幅縮短，反映市場結構與流動性環境已今非昔比。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，2000年網路泡沫下跌近五成，花了31個月落底、55個月才收復失土；但次貸危機雖跌幅更深，卻僅用48個月完成反彈。至於2020年疫情更是創下歷史特殊紀錄：一個月落底、五個月修復，顯示當代市場流動性、政策反應速度與企業獲利體質均大幅提升。

何彥樟也提醒，近期AI基礎設施雖明顯踩煞車，美國資料中心前兩年狂飆式擴張，但最新已出現延宕、停滯的案例，加上Oracle因自由現金流吃緊被市場點名，整個AI族群瞬間被按下「重新估值」鍵，標普500也因此在11月出現一波急修正。換句話說，AI並不是不成長，而是市場開始要求「用錢要更精準」。

從長期數據到當前AI建設節奏都顯示出一個共同趨勢，何彥樟強調「空頭循環越來越短、復甦速度越來越快，市場對衝擊的適應力也越來越強」。對長期投資人而言，每一次急跌往往不是風險，而是更有效率的佈局窗口。只要企業獲利循環與科技創新趨勢不變，美股回到高點只是時間早晚問題。

針對近期美股行情，何彥樟觀察到，目前具有呈現「提前進入聖誕做帳假期」的特徵，市場正在進行短線降槓桿調整。

根據彭博與德意志銀行資料顯示，紐約證交所（NYSE）融資餘額循環與標普500走勢高度同步，本波行情的主要推力之一正是來自「槓桿資金」的大量涌入。投資人借得越多、槓桿開得越大，美股越容易呈現推升走勢。

另外，大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳補充，根據近十年的歷史資料顯示，每當美股出現下跌帶動VIX指數攀高，未來六個月市場可望出現平均雙位數漲幅。投資人應保持鎮定，審慎檢視投資標的，並且選擇潛力的標的持續投資。

溥琪琳強調，目前市場對於科技股價格是否過高或是泡沫化的討論相當多，只要美國經濟沒有陷入衰退，近期的波動往往也能帶來投資契機。儘管當前市場對於科技企業在AI領域的變現能力出現雜音，但從需求面來看，企業在資本支出、算力、以及讓AI技術導入到實際業務等方面的需求仍在增長，因此科技股成長的總體趨勢並未改變。

事實上，溥琪琳指出，統計過去十年數據，每當VIX指數飆升到25，若投資人於此時進場投資，之後無論是一個月、三個月、六個月或一年，而那斯達克指數的平均表現均為正報酬。

溥琪琳舉例，投資時間三個月的平均表現將近一成，為9.7%；若拉長到一年，平均報酬甚至已經接近三成，來到28.1%，顯示若產業前景有機會，則趁低點入市，且投資時間愈長，正報酬表現有望更佳。