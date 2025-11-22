基金特蒐／日股基金 後勁十足

隨著日本進入重大制度變革階段，激發日本股市上演強勁漲勢，根據理柏資訊截至11月20日，檢視國內核備的境外日本股票型基金表現，過去兩年前五名的基金台幣計價累積漲幅均逾四成，而富蘭克林坦伯頓日本基金更以近五成漲幅名列前茅。

短線上日股投資情緒受到影響，因中國針對日本首相高市早苗關於台海問題的言論採取反制措施，不僅發布赴日旅遊警示、建議謹慎規劃赴日留學，甚至向日本政府通報暫停進口其水產品，中日緊張情勢愈演愈烈，然而，即便政治頭條新聞持續受到高度關注，但投資專家普遍認為，這並不影響日本市場獨特的投資價值。

專家指出，過去日本長期處於通縮與成長停滯狀態，但過去三年時間，日本經濟與企業已進入重大的制度變革階段，包含經濟逐步邁向通膨穩定、薪資成長、投資熱絡與生產力提升的新階段，以及企業資本效率與公司治理改革持續推進，這樣的制度變革已經自成一格而不太會受日本國內外政治情勢變化影響，這也是為什麼過去一年即使日本政治情勢不穩，日股依然有良好表現的原因，這些變革進一步為日本市場帶來可持續性的投資機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松。 富蘭克林證券投顧/提供

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，雖然日股今年來已創歷史新高價位，但日本市場仍存在大量的價格錯置機會，尤其通膨回歸與企業治理改革的制度性變革更進一步為日本市場帶來新的Alpha超額報酬投資機會。其中，通膨回歸使得零售、銀行與房地產等以國內為導向的產業重新活躍，結束了長期的冷淡期，而除了AI發展，全球對航太、電力設備、國防等領域的需求也都明顯增溫，為日本的工業與科技領導企業帶來世代難逢的機會。

他先前來台受訪時即有提到，相較傳統主動型投資人多半只專注於財務分析與評價模型，然後買進股票，該基金團隊採取的是所謂的「企業主觀點」，這比較像是買下一家公司，積極參與公司治理成為長期事業夥伴，主動與公司管理層溝通協助提升對所有利害關係人的價值，包括顧客、員工與股東。

據了解，以投資日本工業公司IHI為例，該公司因引擎專案負債問題，市場一度擔憂需增資導致股價表現低迷，富坦日本基金經理團隊發現其資產負債表上有大量不動產，甚至市值約占公司整體市值六成，因此，建議公司將不動產列為非核心資產逐步出售，而非直接增資。

公司接受建議後，資產出售所得除償還負債外，剩餘資金投入成長型業務或買回庫藏股，提升資本運用效率，最終推動股價大幅上漲。這展現了富坦日本基金經理團隊追求股東行動主義、改變公司未來發展方向的能力，而非僅是買進股票被動等待股價上漲。

邱正松認為，日本公司治理改革已為日本企業追求的主流，同時也型塑日本市場重要的獨特優勢，東京證券交易所甚至採用點名批評的方式，敦促企業採取措施提升資本效率。

操作心法

●在當前波動性加劇環境下，隨時關注為投資人創造卓越長期回報的機會，採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解，並積極主動與公司管理階層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面。（高瑜君）

投資小叮嚀

●日股為主動選股投資人的天堂

鑑於日企改革帶來的股東價值改善以及日益複雜的總體經濟背景，有利於充分利用各種錯誤定價機會、追求風格中立的選股策略。

●配置上應在內需與出口產業之間取得平衡

尤其應更偏向於以國內需求為導向的部位，包含銀行業，以及具定價權且市佔率持續擴增者，以及國內資本支出週期受益者，至於仰賴海外需求的公司則須嚴格篩選，出口產業鎖定通常涉及具有結構性成長前景的終端市場。（高瑜君）