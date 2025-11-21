三檔台股商品 填息達陣

AI晶片龍頭輝達第3季財報，大幅優於市場預期，為市場打入一劑強心針，台股昨（20）日盤中一度大漲逾900點，帶動復華台灣科技優息（00929）、華南永昌優選50、復華富時高息低波共計三檔台股ETF一舉完成填息。

其中，華南永昌優選50為首次進行配息，每受益權單位擬配發0.41元，參考價為18.59元，盤中最高來到18.7元，於除息當天即完成填息，呈現「秒填息」的行情。

此外，月月配的復華台灣科技優息、季季配的復華富時高息低波也在兩天即順利填息。

從今年以來表現觀察，受到AI浪潮驅動影響，科技股帶動領漲，帶動台股市場指數類ETF的華南永昌優選50，自發行以來漲幅來到27.1%；相形之下，高股息類股受資金排擠較為明顯，表現相對憔悴，復華台灣科技優息漲2.08%、復華富時高息低波1.8%。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，台股市值型ETF已成為投資人參與台股市場最簡便的方式，但他提醒投資人不能一昧地追求配息率，而是要把整體成長率考量進去，舉例來說，建議可以觀察ETF配息之後是否能夠快速填息，這樣才挑選出息收及成長兼具的投資商品。

隨著輝達第3季財報強化了市場對AI長期趨勢的預期，也平息近期外界對「AI泡沫」的疑慮，使投資人先前擔心AI需求降溫的情緒迅速逆轉，成為推動台股反彈的重要關鍵。

AI持續扮演推升台灣經濟的重要引擎，帶動出口與企業獲利同步走強，使台股基本面維持穩健。短線雖可能出現技術性回檔，但在景氣與產業結構明確向上的背景下，回檔反而都是長線投資人分批布局的機會。

群益投信台股投資研究團隊指出，台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，建議不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。