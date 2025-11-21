快訊

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

高市早苗提「台灣有事」 美國務院發聲挺日：反對武力脅迫改變台海現狀

三檔台股商品 填息達陣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI晶片龍頭輝達第3季財報，大幅優於市場預期，為市場打入一劑強心針，台股昨（20）日盤中一度大漲逾900點，帶動復華台灣科技優息（00929）、華南永昌優選50、復華富時高息低波共計三檔台股ETF一舉完成填息。

其中，華南永昌優選50為首次進行配息，每受益權單位擬配發0.41元，參考價為18.59元，盤中最高來到18.7元，於除息當天即完成填息，呈現「秒填息」的行情。

此外，月月配的復華台灣科技優息、季季配的復華富時高息低波也在兩天即順利填息。

從今年以來表現觀察，受到AI浪潮驅動影響，科技股帶動領漲，帶動台股市場指數類ETF的華南永昌優選50，自發行以來漲幅來到27.1%；相形之下，高股息類股受資金排擠較為明顯，表現相對憔悴，復華台灣科技優息漲2.08%、復華富時高息低波1.8%。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，台股市值型ETF已成為投資人參與台股市場最簡便的方式，但他提醒投資人不能一昧地追求配息率，而是要把整體成長率考量進去，舉例來說，建議可以觀察ETF配息之後是否能夠快速填息，這樣才挑選出息收及成長兼具的投資商品。

隨著輝達第3季財報強化了市場對AI長期趨勢的預期，也平息近期外界對「AI泡沫」的疑慮，使投資人先前擔心AI需求降溫的情緒迅速逆轉，成為推動台股反彈的重要關鍵。

AI持續扮演推升台灣經濟的重要引擎，帶動出口與企業獲利同步走強，使台股基本面維持穩健。短線雖可能出現技術性回檔，但在景氣與產業結構明確向上的背景下，回檔反而都是長線投資人分批布局的機會。

群益投信台股投資研究團隊指出，台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，建議不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。

延伸閱讀

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

相關新聞

三檔台股商品 填息達陣

AI晶片龍頭輝達第3季財報，大幅優於市場預期，為市場打入一劑強心針，台股昨（20）日盤中一度大漲逾900點，帶動復華台灣...

中小型、一般型基金 剽悍

台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金...

黃金基金 長線釣大魚

隨美中貿易談判出現進展加上聯準會未對進一步降息開綠燈，金價近期從近4,500美元的高點回落，但仍保持在4000美元左右高...

美生技、地產商品 抬頭

在AI股估值疑慮升溫、12月降息預期降溫影響下，市場觀望氣氛濃厚，11月以來美股四大指數全數盡墨，資金轉向具有防禦性質的...

印度股利多 外資喊加碼

大型外資券商近期不約而同發布投資印度股市時機已到的報告，紛紛將原先的「減持」評等調升至「加碼」。法人分析，印度股市估值已...

波克夏大買Alphabet股票受矚目 投資基金跟著股神賺

「股神」巴菲特旗下波克夏公司於第3季大舉買進Google母公司Alphabet，成為其投資組合持股的第十大個股，投信法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。