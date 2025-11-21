美生技、地產商品 抬頭
在AI股估值疑慮升溫、12月降息預期降溫影響下，市場觀望氣氛濃厚，11月以來美股四大指數全數盡墨，資金轉向具有防禦性質的資產，帶動生技醫療、地產相關類股異軍突起，市場法人表示，建議投資人可趁機布局，以掌握後市契機。
觀察投信發行投資標的區域在美國的24檔原型股票ETF自11月來的表現，群益那斯達克生技（00678）、富邦基因免疫生技、國泰標普低波高息、群益道瓊美國地產、復華富時不動產五檔ETF繳出正報酬，其中群益那斯達克生技上漲8.07%，表現居冠。
群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，目前醫療族群評價為歷史相對低點，但在藥廠與美國政府達成協議，讓藥價議題緩解，加上降息有利企業併購活動越趨興盛，帶動中小型生技評價上升，使得整體醫療產業情緒轉趨樂觀。
觀察自9月降息以來，那斯達克生技指數已上漲18.33%，優於S&P 500的0.16%，表現尤為出色。雖然漲幅亮眼，不過目前醫療族群未來12個月評價仍低於過去十年平均，投資人可利用評價仍處低檔的甜蜜期，透過生技醫療相關ETF持續累積部位。
富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧表示，近期全球生技醫藥產業掀起一波利多訊號。美國FDA 11月接連通過多項重大創新藥，包括肺癌標靶藥取得加速核准，以及首款RNA罕見病治療藥物上市，象徵精準醫療與RNA治療技術已進入收成期。
大型藥廠擴大併購力度，有助支撐產業評價並帶動中小型創新生技企業股價表現。政策推動、併購加速與創新藥成果同步發酵下，生技醫藥產業景氣呈現復甦格局。建議透過生技ETF參與全球生技成長周期。
