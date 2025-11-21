快訊

印度股利多 外資喊加碼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

大型外資券商近期不約而同發布投資印度股市時機已到的報告，紛紛將原先的「減持」評等調升至「加碼」。法人分析，印度股市估值已修正至合理區間，自第4季起外資陸續回流，加上企業獲利穩健、內需動能強勁，股市具備良好支撐力道。

高盛、摩根士丹利、滙豐證券等國際大型券商，對今年表現相對沉寂的印度市場，預期2026年展望樂觀預期並建議加碼，主因來自五大利多。

第一、印度擁有亞太區最突出的經濟成長潛力，長期GDP增速顯著領先區域平均，推升企業盈餘與估值溢價；第二、企業獲利能力提升、ROE走高，帶動股價淨值比（P／B Ratio）結構性上升。

第三、國內共同基金買盤強勁，改變市場結構，提升內資主導地位；第四、過去十年公司治理大幅改善，投資人信心顯著提升；第五、風險偏好回升，資金流入新興市場，印度憑藉亮眼基本面與市場深度，躍主要受惠者。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，外資自10月起開始回流印度股市，各項指數也重返正報酬區間。原先表現疲弱的科技股，亦出現築底反彈跡象。

