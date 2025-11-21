黃金基金 長線釣大魚

隨美中貿易談判出現進展加上聯準會未對進一步降息開綠燈，金價近期從近4,500美元的高點回落，但仍保持在4000美元左右高檔水準，專家認為在結構性支撐因素未改變下，金價長期仍看好，法人表示，投資人可趁震盪整理之際分批或定期定額布局。

世界黃金協會日前指出，黃金避險能力從未因貿易談判起伏而動搖，包含全球債務規模創紀錄、利率政策進入前所未見試驗階段、主要央行儲備資產多元化等多項因素持續推動黃金價值。

根據理柏資訊統計至18日，黃金基金近一年績效表現，以施羅德環球基金系列-環球黃金、富蘭克林黃金、晉達環球策略基金-環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票等四檔績效表現亮眼，皆有超過100%以上的漲幅，成為市場最炙手可熱的焦點。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，貿易緊張局勢、逆全球化將導致更嚴重的通膨，若事態繼續僵持或是升級，黃金在未來世界將持續扮演重要角色，事實上，全球投資人持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金可在多元化投資上發揮作用，與其他資產的相關性較低，是極佳的分散投資工具。

富蘭克林證券投顧表示，當前宏觀環境持續有利於黃金，主因包含時值黃金傳統旺季、川普政策不確定性、地緣政治風險仍存、央行儲備資產多元化，故金價有望保持高檔，然黃金基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期黃金多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。

聯邦投信表示，據彭博統計，觀察黃金季節性走勢，過去五年金價在第1季與第4季呈現明顯強勢格局，平均分別漲約3%、5%，反映年初資金重新配置與年底避險需求同步湧現。