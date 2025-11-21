中小型、一般型基金 剽悍

台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金逆勢收紅，績效在各類型中分居冠亞軍，表現相對突出。

理柏資訊統計至19日，台股加權指數近一個月下跌2.6%，台股中小型、一般股票型基金則維持正報酬，漲幅分別為3.7%、2.7%，領先科技類、上櫃股票型的2.5%、-2.9%；其中復華復華、復華高成長、富邦、統一中小等基金同期間更有7~10%的亮眼表現。

台股過去半年隨關稅影響性降低、資金回流，推升加權指數月線連六紅，累計含息報酬達26.6%，類股更因AI百花齊放，呈現牛市格局，其中電子零組件漲幅逾七成居冠，其他電子、半導體及整體電子類亦有三至四成漲幅，進一步提供主動式操作台股基金創造超額投資報酬來源，帶動上述績優基金近半年績效漲幅多有五至六成。

展望後市，復華復華基金經理人呂宏宇認為，短期AI相關公司股價震盪，應屬於短期評價修正，而非將出現泡沫調整，預估隨AI持續發展驅動規格升級，位處關鍵供應鏈的台廠憑藉先進技術搶占先機，並挹注基本面動能，使台股後市仍看好，接下來布局仍採偏多操作，並優先關注具產業能見度及成長動能的AI供應鏈如先進封測、散熱、銅箔基板、電源、高速傳輸等相關類股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，勞動市場降溫的趨勢仍持續，基於聯準會認為通膨前景變化不大，12月仍有機會降息，而不論12月降不降息，聯準會的降息循環也沒有改變。

AI方面，張繼文表示，事實上從近期AMD與NVIDIA的談話會發現，對於未來五年AI的成長依然保持樂觀，原因在於AI應用的層面愈來愈廣，從企業級的資料庫與軟體服務，到個人使用AI在文字生成、影音圖像等多元應用，使用AI的人數與場景也增加，AI算力需求也就更大，也因此全球AI資料中心持續擴建，市場對於GPU、散熱、電力，甚至過去屬於周期性產業的記憶體，也具新成長動能。