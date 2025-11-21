快訊

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

高市早苗提「台灣有事」 美國務院發聲挺日：反對武力脅迫改變台海現狀

中小型、一般型基金 剽悍

經濟日報／ 記者崔馨方╱台北報導

台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金逆勢收紅，績效在各類型中分居冠亞軍，表現相對突出。

理柏資訊統計至19日，台股加權指數近一個月下跌2.6%，台股中小型、一般股票型基金則維持正報酬，漲幅分別為3.7%、2.7%，領先科技類、上櫃股票型的2.5%、-2.9%；其中復華復華、復華高成長、富邦、統一中小等基金同期間更有7~10%的亮眼表現。

台股過去半年隨關稅影響性降低、資金回流，推升加權指數月線連六紅，累計含息報酬達26.6%，類股更因AI百花齊放，呈現牛市格局，其中電子零組件漲幅逾七成居冠，其他電子、半導體及整體電子類亦有三至四成漲幅，進一步提供主動式操作台股基金創造超額投資報酬來源，帶動上述績優基金近半年績效漲幅多有五至六成。

展望後市，復華復華基金經理人呂宏宇認為，短期AI相關公司股價震盪，應屬於短期評價修正，而非將出現泡沫調整，預估隨AI持續發展驅動規格升級，位處關鍵供應鏈的台廠憑藉先進技術搶占先機，並挹注基本面動能，使台股後市仍看好，接下來布局仍採偏多操作，並優先關注具產業能見度及成長動能的AI供應鏈如先進封測、散熱、銅箔基板、電源、高速傳輸等相關類股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，勞動市場降溫的趨勢仍持續，基於聯準會認為通膨前景變化不大，12月仍有機會降息，而不論12月降不降息，聯準會的降息循環也沒有改變。

AI方面，張繼文表示，事實上從近期AMD與NVIDIA的談話會發現，對於未來五年AI的成長依然保持樂觀，原因在於AI應用的層面愈來愈廣，從企業級的資料庫與軟體服務，到個人使用AI在文字生成、影音圖像等多元應用，使用AI的人數與場景也增加，AI算力需求也就更大，也因此全球AI資料中心持續擴建，市場對於GPU、散熱、電力，甚至過去屬於周期性產業的記憶體，也具新成長動能。

延伸閱讀

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

相關新聞

三檔台股商品 填息達陣

AI晶片龍頭輝達第3季財報，大幅優於市場預期，為市場打入一劑強心針，台股昨（20）日盤中一度大漲逾900點，帶動復華台灣...

中小型、一般型基金 剽悍

台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金...

黃金基金 長線釣大魚

隨美中貿易談判出現進展加上聯準會未對進一步降息開綠燈，金價近期從近4,500美元的高點回落，但仍保持在4000美元左右高...

美生技、地產商品 抬頭

在AI股估值疑慮升溫、12月降息預期降溫影響下，市場觀望氣氛濃厚，11月以來美股四大指數全數盡墨，資金轉向具有防禦性質的...

印度股利多 外資喊加碼

大型外資券商近期不約而同發布投資印度股市時機已到的報告，紛紛將原先的「減持」評等調升至「加碼」。法人分析，印度股市估值已...

波克夏大買Alphabet股票受矚目 投資基金跟著股神賺

「股神」巴菲特旗下波克夏公司於第3季大舉買進Google母公司Alphabet，成為其投資組合持股的第十大個股，投信法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。