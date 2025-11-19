高盛：明年股票多元配置

高盛資產管理發布主題為《在複雜環境中捕捉新契機》的2026年投資展望報告。人工智慧驅動的創新將繼續支撐投資人的樂觀情緒，而央行政策方向、新貿易秩序、財政風險和地緣政治轉變正營造複雜的投資環境。2026年傾向全球股票多元化配置、證券化、高收益及新興市場信貸可能出現收益機會。

高盛資產管理指出，各股票市場差異或將擴大，傾向全球股票多元化配置、基本面與量化策略結合。固定收益強調存續期和孳息曲線布局的多元配置，以應對複雜的宏觀信號。證券化、高收益及新興市場信貸可能出現收益機會。

美國：「七巨頭」憑藉強大的核心業務和戰略再投資繼續擴大市場份額，這些公司強勁的盈利能力可能為進一步的增長奠定基礎。亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文等超大規模企業的人工智慧資本支出應在2026年持續。然而，強者更強的趨勢並非完全一致，這些大型企業迄今為止表現出的業績同質性可能出現變化，差異擴大。歐洲：在財政靈活性和再工業化的推動下，預計資本支出將增加。歐洲市場在國防、能源和金融領域有持續跑贏大市的潛力，目前表現滯後的行業也可能有所改善，這將是更廣泛市場改善和資金持續流入歐洲股票市場的關鍵。

日本：由溫和通脹、穩定貨幣政策及新一屆政府可能增加財政支持所帶來的積極影響應在2026年持續。人工智慧、半導體實力和地緣政治變化等全球性趨勢，也對日本市場形成支撐。儘管估值已高於歷史平均水平，但盈利增長和公司改革仍支持樂觀情緒。國內政治和貨幣波動將需要密切關注。

新興市場：2025年，美元走弱、油價下跌、通脹緩和及美聯儲鴿派立場等多重宏觀條件支持新興市場，2026年有跑贏整體市場的可能。新興市場股票目前的遠期市盈率較美國股票折讓約40%，低於長期平均水平。